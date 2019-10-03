В правительстве Новосибирской области потравят крыс и клопов

Власти Новосибирской области решили потратить сотни тысяч рублей на борьбу с насекомыми и крысами в зданиях регионального правительства и Заксобрания.
О предстоящем электронном аукционе заказчик — ГКУ Новосибирской области «Хозяйственное управление» — объявил сегодня на сайте госзакупок.
«Оказываемая услуга включает в себя <…> подбор индивидуальной приманки для грызунов и насекомых в соответствии со спецификой объекта; истребительные мероприятия: борьба с грызунами, с насекомыми, с мухами, с клопами в помещениях, профилактические мероприятия», — говорится в документах аукциона.
Из опубликованных документов следует, что каждый месяц в течение всего следующего года специалисты должны будут проводить дезинсекцию в зданиях правительства Новосибирской области (Красный проспект, 18), Заксобрания Новосибирской области (Кирова, 3), а также в доме
Всего на эти услуги заказчик готов потратить из областного бюджета не больше 708,2 тысяч рублей — такова начальная (максимальная) цена контракта. Электронный аукцион пройдёт 16 октября.
Корреспондент НГС направила в пресс-службу правительства Новосибирской области официальный запрос с просьбой уточнить, насколько остро в этих зданиях стоит проблема наличия насекомых и крыс, а также для чего именно используется коттедж на Дачном шоссе, упомянутый в документах закупки.
В прошлом месяце новосибирцы пережили нашествие лесных клопов: насекомые облепляли балконы и козырьки подоконников. Учёные тогда заявили, что клопы таким образом просто спасались от дождя.