В правительстве Новосибирской области потравят крыс и клопов

На борьбу с насекомыми и грызунами заказчик планирует направить не больше 708,2 тысяч рублей

Власти Новосибирской области решили потратить сотни тысяч рублей на борьбу с насекомыми и крысами в зданиях регионального правительства и Заксобрания.



О предстоящем электронном аукционе заказчик — ГКУ Новосибирской области «Хозяйственное управление» — объявил сегодня на сайте госзакупок.



«Оказываемая услуга включает в себя <…> подбор индивидуальной приманки для грызунов и насекомых в соответствии со спецификой объекта; истребительные мероприятия: борьба с грызунами, с насекомыми, с мухами, с клопами в помещениях, профилактические мероприятия», — говорится в документах аукциона.

