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В правительстве Новосибирской области потравят крыс и клопов

На это чиновники готовы потратить сотни тысяч рублей

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На борьбу с насекомыми и грызунами заказчик планирует направить не больше&nbsp;708,2 тысяч рублей

На борьбу с насекомыми и грызунами заказчик планирует направить не больше 708,2 тысяч рублей

Власти Новосибирской области решили потратить сотни тысяч рублей на борьбу с насекомыми и крысами в зданиях регионального правительства и Заксобрания.

О предстоящем электронном аукционе заказчик — ГКУ Новосибирской области «Хозяйственное управление» — объявил сегодня на сайте госзакупок.

«Оказываемая услуга включает в себя <…> подбор индивидуальной приманки для грызунов и насекомых в соответствии со спецификой объекта; истребительные мероприятия: борьба с грызунами, с насекомыми, с мухами, с клопами в помещениях, профилактические мероприятия», — говорится в документах аукциона.

Из опубликованных документов следует, что каждый месяц в течение всего следующего года специалисты должны будут проводить дезинсекцию в зданиях правительства Новосибирской области (Красный проспект, 18), Заксобрания Новосибирской области (Кирова, 3), а также в доме № 16 на Дачном шоссе — по этому адресу, согласно справочнику 2ГИС, находится двухэтажный коттедж. Помимо этого, условия контракта предполагают ежемесячную протравку крыс в этих зданиях, а также в здании № 25 на Красном проспекте, где, по данным 2ГИС, работают, в частности, ГЖИ Новосибирской области и региональное министерство природных ресурсов и экологии. Перед оказанием этих услуг специалисты должны предоставить информацию о препаратах, которые они планируют использовать в работе, с сертификатами качества и соответствия.

Всего на эти услуги заказчик готов потратить из областного бюджета не больше 708,2 тысяч рублей — такова начальная (максимальная) цена контракта. Электронный аукцион пройдёт 16 октября.

Корреспондент НГС направила в пресс-службу правительства Новосибирской области официальный запрос с просьбой уточнить, насколько остро в этих зданиях стоит проблема наличия насекомых и крыс, а также для чего именно используется коттедж на Дачном шоссе, упомянутый в документах закупки.

В прошлом месяце новосибирцы пережили нашествие лесных клопов: насекомые облепляли балконы и козырьки подоконников. Учёные тогда заявили, что клопы таким образом просто спасались от дождя.

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    КОММЕНТАРИИ (31)

    Генадий Хазанов
    3 окт 2019 в 19:14

    Работал прошлым летом на складе одного известного магазина ( не буду называть). Так там на таких "белок" насмотрелся, ужас просто. У меня кошка меньше!

    Фото пользователя
    3 окт 2019 в 18:53

    О, клопы это такая напасть, фиг выведешь! Я с ними боролся на съемной квартире, в итоге психанул и съехал

    Гоген
    3 окт 2019 в 19:09

    У нас каждый год травят подъезд, и все равно от соседей откуда-то берутся, хорошо хоть крыс нет.