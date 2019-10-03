ХК «Сибирь» вызвал в команду форварда из «Металлурга»

Форвард Глеб Зырянов возвращается в «Сибирь», хотя всего полтора месяца назад руководство новосибирского клуба отправило игрока в новокузнецкий «Металлург».

«Руководство хоккейного клуба "Сибирь" вызвало из своего фарм-клуба — новокузнецкого "Металлурга" — нападающего Глеба Зырянова. К "Сибири" он присоединится завтра», — сообщают в пресс-службе клуба. Также в «Сибири» отметили, что игрок отличился в 6 матчах.

27-летний Глеб Зырянов провёл в новосибирской команде три сезона — на его счету 78 матчей в КХЛ. В минувшем сезоне хоккеист сыграл за «Сибирь» 32 матча и набрал в общей сложности семь очков, забив два гола и сделав пять результативных передач, однако в конце августа его отправили в Новокузнецк.

