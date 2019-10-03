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ХК «Сибирь» вызвал в команду форварда из «Металлурга»

В августе Глеба Зырянова отправили в Новокузнецк, но решили вернуть обратно

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Глеб Зырянов провёл в «Металлурге» всего полтора месяца<br>

Глеб Зырянов провёл в «Металлурге» всего полтора месяца

Форвард Глеб Зырянов возвращается в «Сибирь», хотя всего полтора месяца назад руководство новосибирского клуба отправило игрока в новокузнецкий «Металлург».

«Руководство хоккейного клуба "Сибирь" вызвало из своего фарм-клуба — новокузнецкого "Металлурга" — нападающего Глеба Зырянова. К "Сибири" он присоединится завтра», — сообщают в пресс-службе клуба. Также в «Сибири» отметили, что игрок отличился в 6 матчах.

27-летний Глеб Зырянов провёл в новосибирской команде три сезона — на его счету 78 матчей в КХЛ. В минувшем сезоне хоккеист сыграл за «Сибирь» 32 матча и набрал в общей сложности семь очков, забив два гола и сделав пять результативных передач, однако в конце августа его отправили в Новокузнецк.

Накануне в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» одержала победу над «Адмиралом» из Владивостока — они взяли реванш за прошлое обидное поражение.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Точняк...
    3 окт 2019 в 17:20

    Сильный игрок.
    Всю зарплату поставлю на победу.
    Зуб даю.

    Вовчик1955
    3 окт 2019 в 17:33

    До здравствует Глеб, ураааа