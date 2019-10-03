«Китайского интеллигента это бесит точно так же»: переводчик о свинстве русских туристов в КНР

Китайцы толерантно относятся к российским туристам в Китае, хотя часто поведение наших соотечественников нельзя назвать образцовым, считает Алина Перлова Фото: Густаво Зырянов / НГС

На Facebook есть несколько повторяющихся тем, связанных с китайскими туристами (не считая «заплачек» про лес и Байкал):

«В Москве/Питере/Казани уже и вокзальное расписание дублируется на китайском! Они всё захватили. Боюсь представить, что творится в Сибири и на Дальнем Востоке».

«Они бродят толпами по Эрмитажу и Петергофу, фотографируются и орут! Абсолютно ничего не понимая в нашем искусстве и истории, им что Екатерина Первая, что Вторая, главное — галочку поставить».

«В Сапсане стало невозможно, одни китайцы. Орут, плюются, едят свою вонючую еду. Как будто у себя дома». Я что хочу рассказать. В конце нулевых, когда юань стоил всего пять рублей, я училась в Китае и немного волонтёрила для местной полиции, меня звали, если с кем-то из соотечественников «случилось недоразумение» и он оказался в участке. После выпуска я вернулась в Россию, но часто ездила сопровождать наших инженеров на китайские заводы, обычно последний день командировки проходил в Пекине и был выходным, люди просили свозить их на Ябаолу за шубами (Ябаолу — торговый квартал в Пекине, рассчитанный на русских туристов и челноков. — Прим. ред.). И каждая поездка в участок, а потом каждая поездка на Ябаолу оборачивалась острейшим приступом испанского стыда. Потому что наши туристы вели себя ужаснее всех. Они орали на продавцов, швыряли вещи на пол, а если продавец их не понимал, начинали орать ещё громче. Были и менее импульсивные, те просто ходили с усталыми лицами по рядам, цедя сквозь зубы: «Ну, и что ты мне тут суёшь, да отстань, отвали, я сказала!».

Если после Ябаолу оставалось время, они ехали взглянуть на Храм Неба или Запретный город, не затрудняя себя даже чтением путеводителя или информационных табличек на входе. Оттуда шли в русский ресторан поесть борща с чёрным хлебом, потому что «вот это их накрошенное, в соусе — я такое не понимаю», «ещё отравят, не дай бог». Потом именно эти люди скандалили с китайскими пограничниками в аэропорту, а дальше, в самолёте, цапались со стюардессами «Хайнаньских авиалиний».

Но я ни разу не встречала на китайских форумах и в соцсетях ни заплачек, ни проклятий, которые постоянно вижу у нас. Никто не писал: «Они здесь как у себя дома!», «Выпили весь наш чай!», «Боюсь представить, что творится в Хэйхэ!».

Я очень хорошо понимаю, как может раздражать толпа китайских туристов. Они громкие, плюются, мусорят и жуют, снова плюются, не соблюдают личные границы, пытаются всюду пролезть без очереди. Но, честное слово, среднего китайского интеллигента это бесит точно так же, как нас. И ему за них очень стыдно. Просто из-за слабого рубля к нам едут люди не самые культурные, как когда-то не самые культурные наши соотечественники массово ехали в Китай. И китайцы не чувствуют себя здесь «как у себя дома», им страшно, они боятся скинхедов, боятся, что их ограбят, обманут или просто унизят, поэтому стараются везде держаться вместе.



Если так получилось, что вы оказались в Сапсане с толпой невоспитанных китайцев, можно сделать им замечание, попросить не шуметь и не плеваться. Скорее всего, они вас послушают и притихнут (правда, ненадолго). А теперь представьте китайский поезд с вагоном пьяных русских туристов, которые уже затянули «Выйду ночью в поле с конём». И что будет, если неосторожный местный житель сделает им замечание и попросит вести себя культурнее.

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