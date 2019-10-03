Перегрелись: в новосибирском СИЗО отключили свет

В СИЗО
По информации источника НГС, знакомого с ситуацией, авария произошла из-за перегрузки в сети — в зданиях включили слишком много обогревателей.
«Произошла авария, и отрубило электричество из-за перегрузки. Захлопнулись все электрозамки. Включили резервный источник питания, но его недостаточно. Поэтому питание дали только на административный корпус», — рассказал источник НГС.
В СИЗО
Адвокатов из-за аварии к арестованным сегодня решили не пускать — о запрете на визиты сообщили по рассылке.
«Произошло частичное отключение электроэнергии вследствие аварийной ситуации на одной из подстанций. Отсутствие электроэнергии в следственном изоляторе не означает полное отключение систем безопасности, на каждой двери помимо электронных стоят в том числе механические замки на случай отключения электроэнергии. В настоящее время ведутся работы по восстановлению полного электроснабжения всех объектов учреждения», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области.
Электрообогревателями стали пользоваться и простые новосибирцы, которым до сих пор не дали отопление. НГС собирает у читателей информацию о холоде в квартирах горожан — присылайте свои жалобы в редакционный WhatsApp по номеру +7 923 157–00–00 и на электронную почту news@ngs.ru.