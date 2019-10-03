Перегрелись: в новосибирском СИЗО отключили свет

Сейчас электричество есть только в административном корпусе

В СИЗО № 1 на улице Караваева, 1 в Дзержинском районе Новосибирска отключили свет.

По информации источника НГС, знакомого с ситуацией, авария произошла из-за перегрузки в сети — в зданиях включили слишком много обогревателей.

«Произошла авария, и отрубило электричество из-за перегрузки. Захлопнулись все электрозамки. Включили резервный источник питания, но его недостаточно. Поэтому питание дали только на административный корпус», — рассказал источник НГС.