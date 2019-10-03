Рубрики
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 4/10
usd 65.44
eur 71.47

Темы

СЕЙЧАС +13°С
Пробки 4/10
usd 65.44
eur 71.47

Все новости

Все новости
Происшествия

Перегрелись: в новосибирском СИЗО отключили свет

По словам источника НГС, в зданиях изолятора включали слишком много электрообогревателей

Поделиться

2 837
13 Обсудить
Сейчас электричество есть только в административном корпусе

Сейчас электричество есть только в административном корпусе

В СИЗО № 1 на улице Караваева, 1 в Дзержинском районе Новосибирска отключили свет. 

По информации источника НГС, знакомого с ситуацией, авария произошла из-за перегрузки в сети — в зданиях включили слишком много обогревателей.

«Произошла авария, и отрубило электричество из-за перегрузки. Захлопнулись все электрозамки. Включили резервный источник питания, но его недостаточно. Поэтому питание дали только на административный корпус», — рассказал источник НГС.

В СИЗО № 1 корреспонденту НГС подтвердили, что сегодня был отключен свет, сейчас электроэнергия есть только в административном корпусе.

Адвокатов из-за аварии к арестованным сегодня решили не пускать — о запрете на визиты сообщили по рассылке.

«Произошло частичное отключение электроэнергии вследствие аварийной ситуации на одной из подстанций. Отсутствие электроэнергии в следственном изоляторе не означает полное отключение систем безопасности, на каждой двери помимо электронных стоят в том числе механические замки на случай отключения электроэнергии. В настоящее время ведутся работы по восстановлению полного электроснабжения всех объектов учреждения», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области.

Электрообогревателями стали пользоваться и простые новосибирцы, которым до сих пор не дали отопление. НГС собирает у читателей информацию о холоде в квартирах горожан — присылайте свои жалобы в редакционный WhatsApp по номеру +7 923 157–00–00 и на электронную почту news@ngs.ru

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

отключение светаСИЗО

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (13)

    Точняк
    3 окт 2019 в 15:53

    Выехал с сотрудниками ЧОПа на усиление в СИЗО. Будем бдеть круглосуточно.

    Честный гражданин
    3 окт 2019 в 15:49

    У моего знакомого , и авто в гараже стоит ..вроде в СИЗО под следствием, но выезжает иногда по городу покататься , вот такие тюрмы уже .

    Честный гражданин
    3 окт 2019 в 15:43

    Политических решили заморозить !