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«Иногда одиночными, иногда очередями»: жителей Ленинского района напугала стрельба из автоматов

Военные рассказали, что сегодня проводится День призывника

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Сегодня в Новосибирске проходит День призывника

Сегодня в Новосибирске проходит День призывника

Сегодня, 3 октября, жителей Ленинского района Новосибирска напугала стрельба, которую было слышно на Западном жилмассиве.

«На всем Западном слышно, как стреляют. Иногда одиночными, иногда очередями. Похоже на стрельбу», — сообщил в редакцию читатель НГС Денис, живущий на левом берегу Новосибирска.

В пресс-службах Центрального военного округа и МВД России по Новосибирской области сообщили, что сегодня в Ленинском районе проходит массовое мероприятие День призывника.

«У нас проходит мероприятие на стадионе "Заря"», — сообщили в ЦВО, пояснив, что в программу входят показательные выступления спецназа со стрельбой.

В апреле хлопки, похожие на взрывы, напугали жителей в районе Горской — тогда оказалось, что громкие звуки были слышны из-за репетиции салюта ко Дню Победы. 

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    В1955
    3 окт 2019 в 15:27

    Какие все пугливые. Пускай военные стреляют

    Диванный эксперт
    3 окт 2019 в 15:25

    Дениска, сходил бы послужил что ли для начала. Перепугался бедненький. Пусть мама памперс сменит.

    Фото пользователя
    3 окт 2019 в 15:25

    Выезжал на место на своей Тесле и лично убедился, что идут учения. Всех местных жителей попросил не беспокоиться и не создавать паники.