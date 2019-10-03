«Иногда одиночными, иногда очередями»: жителей Ленинского района напугала стрельба из автоматов

Сегодня в Новосибирске проходит День призывника

Сегодня, 3 октября, жителей Ленинского района Новосибирска напугала стрельба, которую было слышно на Западном жилмассиве.

«На всем Западном слышно, как стреляют. Иногда одиночными, иногда очередями. Похоже на стрельбу», — сообщил в редакцию читатель НГС Денис, живущий на левом берегу Новосибирска.

В пресс-службах Центрального военного округа и МВД России по Новосибирской области сообщили, что сегодня в Ленинском районе проходит массовое мероприятие День призывника.

«У нас проходит мероприятие на стадионе "Заря"», — сообщили в ЦВО, пояснив, что в программу входят показательные выступления спецназа со стрельбой.