Сбербанк предупредил о возможной утечке данных сотен клиентов

В Сбербанке подчёркивают, что возможная утечка не повлияет на сохранность денег на счетах

«Вечером 2 октября 2019 года Сбербанку стало известно о возможной утечке учётных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка. В настоящий момент производится служебное расследование и об его итогах будет сообщено дополнительно. Основная версия инцидента — умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу её изолированности от внешней сети», — говорится в официальном сообщении пресс-центра ПАО «Сбербанк».

Сбербанк сообщил о возможной утечке персональных данных сотен клиентов — коснулась ли она новосибирцев, в банке уточнить не смогли.

В банке добавили, что похищенная информация «никак не угрожает сохранности средств клиентов».



В пресс-центре Сибирского банка Сбербанка не смогли уточнить, коснулась ли утечка клиентов из Новосибирска и области.



В свою очередь «КоммерсантЪ» со ссылкой на основателя DeviceLock Ашота Оганесяна сообщил о том, что на чёрном рынке оказались данные 60 миллионов кредитных карт клиентов Сбербанка. Речь идёт, в частности, о детальных персональных данных, подробной финансовой информации о кредитной карте и операциях.

Ранее издание РБК сообщило о том, что Сбербанк ведёт переговоры о покупке доли новосибирской компании 2ГИС.