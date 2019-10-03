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Экономика

Сбербанк предупредил о возможной утечке данных сотен клиентов

В банке начали служебное расследование

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В Сбербанке подчёркивают, что возможная утечка не повлияет на сохранность денег на счетах

В Сбербанке подчёркивают, что возможная утечка не повлияет на сохранность денег на счетах

Сбербанк сообщил о возможной утечке персональных данных сотен клиентов — коснулась ли она новосибирцев, в банке уточнить не смогли.

«Вечером 2 октября 2019 года Сбербанку стало известно о возможной утечке учётных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка. В настоящий момент производится служебное расследование и об его итогах будет сообщено дополнительно. Основная версия инцидента — умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу её изолированности от внешней сети», — говорится в официальном сообщении пресс-центра ПАО «Сбербанк».

В банке добавили, что похищенная информация «никак не угрожает сохранности средств клиентов».

В пресс-центре Сибирского банка Сбербанка не смогли уточнить, коснулась ли утечка клиентов из Новосибирска и области.

В свою очередь «КоммерсантЪ» со ссылкой на основателя DeviceLock Ашота Оганесяна сообщил о том, что на чёрном рынке оказались данные 60 миллионов кредитных карт клиентов Сбербанка. Речь идёт, в частности, о детальных персональных данных, подробной финансовой информации о кредитной карте и операциях.

Ранее издание РБК сообщило о том, что Сбербанк ведёт переговоры о покупке доли новосибирской компании 2ГИС

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    КОММЕНТАРИИ (31)

    Диванный эксперт
    3 окт 2019 в 15:11

    А еще биометрические данные собирают. Представляю что будет если в будущем и такая база уплывет.

    3 окт 2019 в 15:11

    А вы знаете, что у вашей банковской карты есть день рождения?
    Сфотографируйте ее, опубликуйте фото в интернете и рядом напишите 3 цифры с обратной стороны карты
    Через некторое время вам придет СМС вроде такого "15000 р" Это и есть день рождения карты

    Да уж
    3 окт 2019 в 15:10

    Сказали около 60 млн человек. Это большая часть взрослого населения. А как же защита личной информации в этой стране??? Грефа уволят?