Пожарные раздали противогазы школьникам для флешмоба про гражданскую оборону

Ролик опубликовали на YouTube-канале ГУ МЧС России по Новосибирской области. На видео школьники 6-го класса заходят на урок во время звонка. Учительница сообщает им, что 4 октября проводится Всероссийский день гражданской обороны, и спрашивает, готовы ли они к гражданской обороне. После чего оказывается, что все школьники надели противогазы. Они показывают большие пальцы и говорят, что всегда готовы. В конце ролика звучит одна из песен группы «Гражданская оборона».

Как объяснил корреспонденту НГС начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Новосибирской области Павел Винаков, пожарные решили подготовить к флешмобу видео, которое было бы посвящено не работе пожарных, а обычному населению.

«Работа с детьми в образовательных учреждениях у нас осуществляется через открытые уроки, которые проводятся в том числе в рамках месячника гражданской обороны. Идея была снять ролик не о работе пожарных, а об обычном населении. Этот флешмоб прошёл в 113-м лицее в 6-м классе. Ребята впервые увидели противогаз, узнали, для чего он нужен, и одним дублем сняли этот ролик. То есть пока учитель говорит, дети надевают противогазы», — объяснил он.