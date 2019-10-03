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Пожарные раздали противогазы школьникам для флешмоба про гражданскую оборону

Ролик сопроводили музыкой из песни «Всё идёт по плану» группы «Гражданская оборона»

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Они надели противогазы и записали послание к остальным новосибирцам

Они надели противогазы и записали послание к остальным новосибирцам

Школьники лицея № 113 в Октябрьском районе Новосибирска присоединились к флешмобу #GOМЧС — они надели противогазы и записали послание к остальным новосибирцам.

Ролик опубликовали на YouTube-канале ГУ МЧС России по Новосибирской области. На видео школьники 6-го класса заходят на урок во время звонка. Учительница сообщает им, что 4 октября проводится Всероссийский день гражданской обороны, и спрашивает, готовы ли они к гражданской обороне. После чего оказывается, что все школьники надели противогазы. Они показывают большие пальцы и говорят, что всегда готовы. В конце ролика звучит одна из песен группы «Гражданская оборона».

Как объяснил корреспонденту НГС начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Новосибирской области Павел Винаков, пожарные решили подготовить к флешмобу видео, которое было бы посвящено не работе пожарных, а обычному населению.

«Работа с детьми в образовательных учреждениях у нас осуществляется через открытые уроки, которые проводятся в том числе в рамках месячника гражданской обороны. Идея была снять ролик не о работе пожарных, а об обычном населении. Этот флешмоб прошёл в 113-м лицее в 6-м классе. Ребята впервые увидели противогаз, узнали, для чего он нужен, и одним дублем сняли этот ролик. То есть пока учитель говорит, дети надевают противогазы», — объяснил он.

Видео с флешмобом опубликовали и на федеральном канале МЧС России. В одном из них спасатель выбегает из пожарной машины, надевает противогаз и, взявшись широким хватом за КАМаз, встаёт в стойку, удерживая своё тело на весу.

Недавно стало известно, что центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов объявил об организации трёх флешмобов, которые должны состояться в Новосибирске в День народного единства — за них заплатят 400 тысяч рублей.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

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    3 окт 2019 в 14:44

    Пусть теперь слоники побегают))