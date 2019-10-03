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Дороги и транспорт

Рейс на Кипр задержали на 9 часов: пассажиры ждут другой самолёт

Вылета ждут 166 человек, в том числе больше двух десятков детей

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Пассажиры ждут вылета в стерильной зоне, желающих разместят в гостинице

Пассажиры ждут вылета в стерильной зоне, желающих разместят в гостинице

Вылет рейса авиакомпании «Россия» из Новосибирска в Ларнаку задержали почти на девять часов.

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс FV 5851 должен был вылететь сегодня, 3 октября, в 8:40, но сейчас предполагаемое время вылета перенесено на 17:30.

Как пояснила корреспонденту НГС помощник Новосибирского транспортного прокурора Екатерина Телегина, задержка рейса связана с технической причиной.

«Ожидают резервное воздушное судно. Как оно прибудет, сразу пассажиров направят в Ларнаку», — сообщила помощник прокурора.

По её информации, вылета ждут 166 пассажиров, в том числе 21 ребёнок. Им предоставили горячее питание и напитки, желающих разместят в гостинице River Park.

Корреспондент НГС направила официальный запрос в пресс-службу авиакомпании «Россия», чтобы уточнить, что именно случилось с самолётом.

Две недели назад рейс «Аэрофлота» вылетел из Толмачёво в Москву с 11-часовым опозданием — задержка также была связана с техническими причинами.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Честный гражданин
    3 окт 2019 в 14:37

    "Авиакомпания приносит свои извинения " ...всё что услышат в итоге люди после посадки в самолет , а оплаченный день отпуска потерян безвозвратно . По моему это уже "схема" туроператоров при которой заранее с владельцами чартеров обговариваются нюансы задержек на 5 - 9 - 12 часов и автоматическом переносе даты заезда на сутки . С каждого туриста по 50 баксов это с целого самолета хорошая прибавка. Потом с туроператора ни чего не возьмешь , а от перевозчика .....я выше написал что получают .

    Фото пользователя
    3 окт 2019 в 14:39

    Ну до Ирана то дотянул бы поди?

    вася
    3 окт 2019 в 14:15

    Вот не опять русский не знают. Всегда говорят "в Крыму", "в Кипре" и т.д.