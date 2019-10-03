Рейс на Кипр задержали на 9 часов: пассажиры ждут другой самолёт

Вылет рейса авиакомпании «Россия» из Новосибирска в Ларнаку задержали почти на девять часов.
По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс FV 5851 должен был вылететь сегодня, 3 октября, в 8:40, но сейчас предполагаемое время вылета перенесено на 17:30.
Как пояснила корреспонденту НГС помощник Новосибирского транспортного прокурора Екатерина Телегина, задержка рейса связана с технической причиной.
«Ожидают резервное воздушное судно. Как оно прибудет, сразу пассажиров направят в Ларнаку», — сообщила помощник прокурора.
По её информации, вылета ждут 166 пассажиров, в том числе 21 ребёнок. Им предоставили горячее питание и напитки, желающих разместят в гостинице River Park.
Корреспондент НГС направила официальный запрос в пресс-службу авиакомпании «Россия», чтобы уточнить, что именно случилось с самолётом.
Две недели назад рейс «Аэрофлота» вылетел из Толмачёво в Москву с 11-часовым опозданием — задержка также была связана с техническими причинами.