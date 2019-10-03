В лесопарке около центра Подгорного построят жилой квартал

Проект разработали архитекторы застройщика совместно с европейскими бюро LEVS International B.V и KCAP Architects&Planners (они также работали над проектом «Европейского берега»).

По информации застройщика, в комплексе будет три дома-квартала со сквозными арками высотой 8–17 этажей, которые построят вдоль лесопарка. На первых этажах со стороны улицы будут коммерческие помещения, под домами запланирована подземная парковка.

Компания «Брусника. Сибакадемстрой» (ранее «Сибакадемстрой») анонсировала новый проект на улице Лебедевского в Заельцовском районе Новосибирска — рядом с центром подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного.

«В основе мастер-плана — чёткая сеть внутриквартальных улиц, ландшафта и общественных территорий, которая распределена между жилыми зданиями. Сквозная линия арок соединяет кварталы, подчёркивая смену характера пространств и объединяя их пешеходным маршрутом», — описывают проект в «Бруснике. Сибакадемстрой».

В прошлом году на участке построили спортивное здание, но оно до сих пор не функционирует

Строительство разделено на три очереди, первый дом будет построен в два этапа к концу 2021 года, на площадку компания рассчитывает выйти в ноябре–декабре 2019 года.



Помимо прочего, в проекте заявлен «отдельно стоящий паркинг со спортивным сооружением». По данным муниципального портала, в ноябре прошлого года компания «Сибакадемстрой» получила разрешение на ввод одноэтажного физкультурно-строительного объекта площадью 1429 кв. м на улице Лебедевского, 1/2. По документу, он обошёлся компании в 80,5 миллиона рублей. В компании подтвердили, что здание введено в эксплуатацию как физкультурно-спортивный объект, но как оно будет встроено в новую концепцию, не прокомментировали.

При этом площадь участка, на котором построено здание, составляет 4 га, на снимках со спутника видно, что он целиком занят деревьями. «В рамках нового проекта мы планируем освободить от зелёных насаждений место планируемого размещения жилого дома, в том числе выполнить снос аварийных деревьев. Проектом предусмотрено озеленение внутриквартальных и прилегающих территорий, которое составит около 70% от всего объема», — прокомментировали в «Бруснике. Сибакадемстрой» запрос корреспондента НГС.