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Недвижимость

В лесопарке около центра Подгорного построят жилой квартал

Застройщик уже сдал спортивное здание на участке в этом районе

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Компания построит три разноэтажных дома-квартала с арками и закрытыми дворами

Компания построит три разноэтажных дома-квартала с арками и закрытыми дворами

Компания «Брусника. Сибакадемстрой» (ранее «Сибакадемстрой») анонсировала новый проект на улице Лебедевского в Заельцовском районе Новосибирска — рядом с центром подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного.

По информации застройщика, в комплексе будет три дома-квартала со сквозными арками высотой 8–17 этажей, которые построят вдоль лесопарка. На первых этажах со стороны улицы будут коммерческие помещения, под домами запланирована подземная парковка.

Проект разработали архитекторы застройщика совместно с европейскими бюро LEVS International B.V и KCAP Architects&Planners (они также работали над проектом «Европейского берега»).

«В основе мастер-плана — чёткая сеть внутриквартальных улиц, ландшафта и общественных территорий, которая распределена между жилыми зданиями. Сквозная линия арок соединяет кварталы, подчёркивая смену характера пространств и объединяя их пешеходным маршрутом», — описывают проект в «Бруснике. Сибакадемстрой».

В прошлом году на участке построили спортивное здание, но оно до сих пор не функционирует

В прошлом году на участке построили спортивное здание, но оно до сих пор не функционирует

Строительство разделено на три очереди, первый дом будет построен в два этапа к концу 2021 года, на площадку компания рассчитывает выйти в ноябре–декабре 2019 года.

Помимо прочего, в проекте заявлен «отдельно стоящий паркинг со спортивным сооружением». По данным муниципального портала, в ноябре прошлого года компания «Сибакадемстрой» получила разрешение на ввод одноэтажного физкультурно-строительного объекта площадью 1429 кв. м на улице Лебедевского, 1/2. По документу, он обошёлся компании в 80,5 миллиона рублей. В компании подтвердили, что здание введено в эксплуатацию как физкультурно-спортивный объект, но как оно будет встроено в новую концепцию, не прокомментировали. 

При этом площадь участка, на котором построено здание, составляет 4 га, на снимках со спутника видно, что он целиком занят деревьями. «В рамках нового проекта мы планируем освободить от зелёных насаждений место планируемого размещения жилого дома, в том числе выполнить снос аварийных деревьев. Проектом предусмотрено озеленение внутриквартальных и прилегающих территорий, которое составит около 70% от всего объема», — прокомментировали в «Бруснике. Сибакадемстрой» запрос корреспондента НГС.

По соседству с территорией будущего жилого комплекса летом уже вырубили часть леса — здесь, по данным мэрии Новосибирска, компания «За рулём» планирует построить учебный автодром.

Проект застройщика станет второй жилой стройкой в этой части Заельцовского района: на улице Даргомыжского, 8А группа «СМСС» строит комплекс из двух высоток «Чкалов».

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Фото пользователя
    3 окт 2019 в 18:10

    И жители поедут по ул. Колонды?)

    Фото пользователя
    3 окт 2019 в 18:29

    И кому понравиться жить в этих нагроможденьях?

    3 окт 2019 в 18:12

    Что за ужас на фото...