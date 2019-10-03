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Отопительный сезон 2019-2020
Онлайн-трансляция

Дома как в холодильнике: новосибирцы массово жалуются на холод в квартирах

Расскажите НГС о низкой температуре в своей квартире

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В некоторых квартирах температура не повышается больше 15 градусов

В некоторых квартирах температура не повышается больше 15 градусов

С понедельника, 30 сентября, в Новосибирске начали включать отопление в жилых домах — специалисты «Сибирской генерирующей компании» пообещали подключить все квартиры к теплу за семь дней. 


Несмотря на это, новосибирцы жалуются в редакцию НГС на отсутствие отопления в домах и утверждают, что управляющие компании не собираются подключать их к теплу по графику «Сибирской генерирующей компании».


Редакция НГС запускает онлайн-трансляцию, в которой расскажет о температуре в новосибирских квартирах, о том, как горожане спасаются от холода, и что нужно делать, если в вашем доме до сих пор не потеплело. 

А какая температура у вас дома? Если вам до сих пор не дали отопление и в квартире холодно, присылайте фото с градусниками и адресом вашего дома в редакцию НГС на электронную почту news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.

Александр Сильченко
В некоторых квартирах сейчас очень холодно. А как вы греетесь, пока коммунальщики не подключили ваш дом к отоплению?&nbsp;

В некоторых квартирах сейчас очень холодно. А как вы греетесь, пока коммунальщики не подключили ваш дом к отоплению? 

«А вот так "тепло" на Бориса Богаткова, 171/5. В управляющей компании говорят, что всех подключат 7 октября. Холодно ждать!» — пишет в редакцию НГС читательница Екатерина. 

Александр Сильченко

Вот такую милую фотографию прислала в редакцию НГС читательница. 

Отопительный сезон в Новосибирске начался 25 сентября

Отопительный сезон в Новосибирске начался 25 сентября

«Первый отопительный сезон в жизни Дуси. Она счастлива», — прокомментировала фотографию наша читательница. 

Александр Сильченко

Ещё до официального начала отопительного сезона тепло вернулось в несколько десятков новосибирских зданий — для этого руководители соответствующих организаций подали специальные заявки в «Сибирскую генерирующую компанию».

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    КОММЕНТАРИИ (13)

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    3 окт 2019 в 13:22

    Бездельники. Купите себе уже конвектор. На улице тепло, а они мёрзнут. Шевелится надо больше.

    Аркадий
    3 окт 2019 в 13:23

    Это не Новосибирцы, это приезжие и не месные. Их земля Сибирская отторгает, вот им и холодно.

    Гость
    3 окт 2019 в 13:23

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