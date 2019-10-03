Дома как в холодильнике: новосибирцы массово жалуются на холод в квартирах

«А вот так "тепло" на Бориса Богаткова, 171/5. В управляющей компании говорят, что всех подключат 7 октября. Холодно ждать!» — пишет в редакцию НГС читательница Екатерина.
Вот такую милую фотографию прислала в редакцию НГС читательница.
«Первый отопительный сезон в жизни Дуси. Она счастлива», — прокомментировала фотографию наша читательница.
Ещё до официального начала отопительного сезона тепло вернулось в несколько десятков новосибирских зданий — для этого руководители соответствующих организаций подали специальные заявки в «Сибирскую генерирующую компанию».