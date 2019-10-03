Дома как в холодильнике: новосибирцы массово жалуются на холод в квартирах

С понедельника, 30 сентября, в Новосибирске начали включать отопление в жилых домах — специалисты «Сибирской генерирующей компании» пообещали подключить все квартиры к теплу за семь дней.





Несмотря на это, новосибирцы жалуются в редакцию НГС на отсутствие отопления в домах и утверждают, что управляющие компании не собираются подключать их к теплу по графику «Сибирской генерирующей компании».



Редакция НГС запускает онлайн-трансляцию, в которой расскажет о температуре в новосибирских квартирах, о том, как горожане спасаются от холода, и что нужно делать, если в вашем доме до сих пор не потеплело.



А какая температура у вас дома? Если вам до сих пор не дали отопление и в квартире холодно, присылайте фото с градусниками и адресом вашего дома в редакцию НГС на электронную почту news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.

