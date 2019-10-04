«Взрослые устроили голосование, чтобы выгнать сына из класса»: сибирячка жалуется на травлю в школе

На Андрея, по словам мамы, давят не только дети, но и взрослые — они подогревают конфликт, устраивая разборки и голосования в родительском чате Фото: читательница НГС Ольга

В Новосибирске в школе № 52 разгорается скандал в 4 «Б» классе — мама одного из учеников пожаловалась в администрацию Октябрьского района на травлю её ребенка как со стороны детей, так и со стороны других родителей. На днях взрослые даже устроили в групповом чате WhatsApp голосование — избавиться ли от проблемного, по их мнению, ученика. Они утверждают, что мальчик срывает уроки и устраивает драки, но мама ребёнка считает, что одноклассники намеренно провоцируют его на такое поведение. Устроили голосование в WhatsApp

Травля со стороны одноклассников, по словам Ольги — мамы мальчика, началась давно. «Где-то исподтишка толкают постоянно, бумажки с матерными словами ему в портфель подкидывают. Вчера был случай: на перемене, пока Андрея не было, ребята вытащили из его портфеля ножницы, а когда он пришёл, у него на глазах выбросили их в мусорку. То есть хотят спровоцировать ребёнка на конфликт, чтобы он кого-то ударил — и потом побежать и сказать, "а вот он дерётся"», — рассказывает Ольга, мама мальчика. Из-за постоянных конфликтов с другими детьми Андрей периодически отказывается ходить в школу. Родители пробовали на какое-то время перевести сына на заочное обучение, но после нападки все равно возобновлялись. «Занимались индивидуально, чтобы не провоцировать скандалов. Ребёнок гиперактивный, поэтому у него непоседливость и неустойчивость, импульсивность, которую все принимают за невоспитанность. Но он на уроках сидит, занимается, классные и домашние задания выполняет. Успеваемость нормальная. Никаких отклонений у него нет. Врачи сделали заключение, что он может учиться в обычной школе», — говорит мама ребенка.

На протяжении всех четырех лет обучения в школе сибирячка пыталась решить вопрос с классным руководителем, другими родителями, завучем, а месяц назад обратилась и в администрацию района. «Учительница никогда ничего не видит, не слышит, не знает. Говоришь с родителями — они считают, что проблемы вообще никакой нет», — объясняет Ольга. Но при этом в родительском чате взрослые активно обсуждают Андрея и дают советы его маме: «его провоцирует любая ситуация», «надо лечить, пока не поздно»...

В чате родители устроили голосование — выгнать ли мальчика из класса Фото: читательница НГС Ольга

В итоге родители решили провести голосование — должен ли Андрей учиться в их классе или нет (скриншоты переписок имеются в распоряжении редакции). Руководство школы обещает выделить психолога В школе № 52 корреспонденту НГС подтвердили, что конфликтная ситуация в классе есть, классный руководитель в курсе. По словам представителя школы, у Андрея есть проблемы с поведением, он часто срывает уроки, что и не нравится другим родителям. «Мы психолога готовим, направление пишем. Мы не можем отвечать за родителей, что они там пишут», — прокомментировала корреспонденту НГС завуч школы № 52 .

В школе добавили, что готовы перевести ребёнка в другой класс по желанию родителей, если ситуация после занятий с психологом не улучшится. Что делать в подобных ситуациях? Совет юриста В ситуациях с травлей ребенка в детском коллективе юрист Константин Зиновьев рекомендует его родителям сразу же фиксировать нанесённые травмы, даже психологические. «Если во время учебного процесса в отношении ученика применяется психическое и физическое насилие, то это нужно зафиксировать с помощью постороннего психолога, психиатра, экспертизы, если есть побои. После того как всё зафиксировали, необходимо предъявлять исковые требования к школе, поскольку пока ребёнок находится на территории школы, за его жизнь и здоровье отвечает соответственно учебное учреждение», — советует Константин Зиновьев. Он уверен, что в этом случае вопрос со стороны школы будет решаться гораздо быстрее. Также он советует родителям обращаться в разные инстанции с письменными заявлениями: в школу, министерство образования, полицию и прокуратуру.

«Кроме того, если действительно есть какие-то побои, то они должны быть зафиксированы школой как несчастный случай — есть специальное положение о фиксации несчастных случаев на территории школы. За их отсутствие и школа, и директор персонально несут административную ответственность. Сама мама в учебный процесс вмешаться не может. За это отвечает школа. И уже задача школы — поставить учеников в такое положение, чтобы они не оскорбляли друг друга, не дрались и ничего подобного не делали. Здесь консультация психолога или психиатра нужна не только в отношении данного ребенка, но и в отношении ситуации, которая сложилась в классе», — считает юрист. В середине апреля в Новосибирске прогремела история другой травли — соседи выжили семью с приёмным ребёнком с ВИЧ. Следователи завели уголовное дело — они ищут сплетника, рассказавшего о диагнозе ребёнка. Травля в школе — наболевшая тема для многих новосибирцев. Вы лично сталкивались с травлей в детском коллективе? Или нападки от одноклассников сейчас терпит ваш ребенок? Может быть, проблемный ученик есть в классе вашего сына или дочери? Поделитесь с нами своей историей: расскажите об опыте решения проблемы в комментариях или напрямую корреспонденту НГС по электронной почте news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.