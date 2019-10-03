Видео: стеснительный грабитель пришёл в офис микрозаймов в медицинской маске и дождевике

Полиция Новосибирска объявила в розыск мужчину, который пришёл в дождевике и медицинской маске в офис микрозаймов за деньгами.
Преступление произошло ещё 30 сентября. В этот день неизвестный пришёл в офис на улице Бориса Богаткова, угрожая ножом, он забрал 24 тысячи рублей, а потом скрылся.
«Приметы подозреваемого: славянская внешность, на вид 50 лет, рост около 170 см, глаза голубого цвета. Под дождевиком надета черная куртка, спортивные штаны с белой полоской. Особые приметы: хромает на левую ногу», — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Также полиция опубликовала ролик с моментом преступления. На видео мужчина медленно заходит в офис и подходит к столу сотрудницы. Он останавливается и что-то демонстрирует ей — на видео предметы в руках у преступника на нож не похожи. Потом он выжидающе стоит, перебирает предметы в руках, затем осторожно садится, кладёт что-то на стол, а когда получает деньги, медленно протягивает за ними руку и неспешно покидает офис.
В июле полиция объявила в розыск трёх молодых людей в медицинских масках, которых подозревают в нападении на мужчину с миллионом рублей.