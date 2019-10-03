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Криминал

Видео: стеснительный грабитель пришёл в офис микрозаймов в медицинской маске и дождевике

Во время ограбления он неуверенно перебирал в руках предметы

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Подозреваемый забрал 24 тысячи из офиса

Подозреваемый забрал 24 тысячи из офиса

Полиция Новосибирска объявила в розыск мужчину, который пришёл в дождевике и медицинской маске в офис микрозаймов за деньгами.

Преступление произошло ещё 30 сентября. В этот день неизвестный пришёл в офис на улице Бориса Богаткова, угрожая ножом, он забрал 24 тысячи рублей, а потом скрылся.

«Приметы подозреваемого: славянская внешность, на вид 50 лет, рост около 170 см, глаза голубого цвета. Под дождевиком надета черная куртка, спортивные штаны с белой полоской. Особые приметы: хромает на левую ногу», — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Также полиция опубликовала ролик с моментом преступления. На видео мужчина медленно заходит в офис и подходит к столу сотрудницы. Он останавливается и что-то демонстрирует ей — на видео предметы в руках у преступника на нож не похожи. Потом он выжидающе стоит, перебирает предметы в руках, затем осторожно садится, кладёт что-то на стол, а когда получает деньги, медленно протягивает за ними руку и неспешно покидает офис.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемом либо обстоятельствах совершения преступления, просят обратиться в полицию по телефонам: 232–17–51, 232–17–69. Конфиденциальность гарантирована

В июле полиция объявила в розыск трёх молодых людей в медицинских масках, которых подозревают в нападении на мужчину с миллионом рублей.

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    КОММЕНТАРИИ (31)

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    3 окт 2019 в 12:39

    А где угроза ножом? На видео всё произошло по мирно, по "обоюдному согласию".

    3 окт 2019 в 12:33

    Врач, наверное, а может и аптекарь: где-то же маску он взял. Вот если бы в противогазе был, значит военный. У омоновцев другие маски.

    Фото пользователя
    3 окт 2019 в 12:33

    Не быстрый, действительно. Пенсионного возраста не стал дожидаться? А в руке у него по моему канцелярский нож.... Ну и девушка не сильно испугана, может знакомый?