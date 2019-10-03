Видео: стеснительный грабитель пришёл в офис микрозаймов в медицинской маске и дождевике

Полиция Новосибирска объявила в розыск мужчину, который пришёл в дождевике и медицинской маске в офис микрозаймов за деньгами.

Преступление произошло ещё 30 сентября. В этот день неизвестный пришёл в офис на улице Бориса Богаткова, угрожая ножом, он забрал 24 тысячи рублей, а потом скрылся.

«Приметы подозреваемого: славянская внешность, на вид 50 лет, рост около 170 см, глаза голубого цвета. Под дождевиком надета черная куртка, спортивные штаны с белой полоской. Особые приметы: хромает на левую ногу», — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.