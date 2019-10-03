В домах на Затулинке стала исчезать горячая вода

«В Кировском районе (дома по Мира, может, и другие тоже в такой ситуации) до сих пор нет отопления. Дома температура, как на улице. <…> Температура воды постоянно меняется: за 15 минут вода из горячего крана может идти как холодная, так теплая и обратно. На официальных сайтах нигде нет информации об отключении, а если позвонить на обслуживающий участок, то там уже нервно бросают трубки», — написал в редакцию НГС местный житель.

О том, что в Кировском районе города наблюдаются перебои с горячей водой, в редакцию НГС сообщил читатель.

В «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что падение параметров горячей воды должно закончиться уже к вечеру.

«В системе теплоснабжения ведутся работы по наладке режима подачи тепловой энергии, это может влиять на температуру горячего водоснабжения по ряду улиц, в том числе по ул. Мира и Бурденко. Работы планируется завершить сегодня, 3 октября. Наладочные работы позволят обеспечить стабильное теплоснабжение и температуру горячей воды в отопительный сезон», — рассказали в пресс-службе СГК.



А накануне коммунальщики отключили горячую воду почти в 30 домах в Заельцовском и Железнодорожном районах Новосибирска.



А какая температура у вас дома? Если вам до сих пор не дали отопление и в квартире холодно, присылайте фото с градусниками и адресом вашего дома в редакцию НГС на электронную почту news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.



В этом году отопление в жилых домах Новосибирска дают с 30 сентября. Редакция НГС решила вспомнить, когда включали тепло в прошедшие годы. Рекордно рано это случилось в 2008 и 2015 годах — 15 сентября. Позднее всего — в 2012 и 2018 годах, тогда тепло дали 24 сентября. Остальные годы уложились в этот временной промежуток. Для наглядности мы составили график.

