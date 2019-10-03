Рубрики
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 4/10
usd 65.44
eur 71.47

Темы

СЕЙЧАС +9°С
Пробки 4/10
usd 65.44
eur 71.47

Все новости

Все новости
Происшествия
Дерево убило девушку на Планировочной

Следователи завели уголовное дело после гибели девушки от берёзовых веток на Планировочной

С автовышки во дворе пилили ветви — одна из них упала на 28-летнюю сибирячку

Поделиться

1 438
8 Обсудить
28-летняя сибирячка скончалась на месте

28-летняя сибирячка скончалась на месте

В Новосибирске следователи завели уголовное дело после падения дерева на девушку в Ленинском районе Новосибирска.

Инцидент произошёл накануне, 2 октября, во дворе дома на улице Планировочной, 30.

«В ходе следствия установлено, что МКУ города Новосибирска "Ленинское" заключило муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем по омолаживающей обрезке деревьев. 2 октября <…> проводились указанные работы, и около 16 часов рядом с домом проходила 28-летняя девушка, на которую упали с высоты спиленные ветки. От полученных травм девушка погибла на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе областного управления Следственного комитета России.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Получить комментарий у директора подразделения управляющей компании, которая занимается обслуживанием этого дома, корреспонденту НГС пока не удалось: телефон оказался недоступен.

Если вы стали очевидцем этого происшествия или оказались на месте, сообщайте подробности в редакцию НГС на электронную почту news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру. 

Два года назад сильный ветер, поднявшийся в Новосибирске, закончился трагедией: упавшее дерево насмерть придавило женщину в Академгородке.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

упало деревосмерть

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (8)

    Честный гражданин
    3 окт 2019 в 11:48

    НГС увольте Александра Сильченко , это вообще безобразие так каверкать материалы ! на фото тополя обрезанные ...пишет про берёзы, на фото с места тоже ТОПОЛЬ . Он сколько у вас классов окончил то ?

    Фото пользователя
    3 окт 2019 в 11:48

    ТБ кровью написаны как и ПДД, проблема в том, что прохожие с ТБ не ознакомлены, а по сторонам смотреть не приучены. Поэтому место работы нужно огораживать и чтобы кто-то постоянно следил, народ лезет "под стрелу" без боязни.

    Диванный эксперт
    3 окт 2019 в 11:56

    Корреспондент НГСа, бросай курить!