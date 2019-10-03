Следователи завели уголовное дело после гибели девушки от берёзовых веток на Планировочной

«В ходе следствия установлено, что МКУ города Новосибирска "Ленинское" заключило муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем по омолаживающей обрезке деревьев. 2 октября <…> проводились указанные работы, и около 16 часов рядом с домом проходила 28-летняя девушка, на которую упали с высоты спиленные ветки. От полученных травм девушка погибла на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе областного управления Следственного комитета России.

В Новосибирске следователи завели уголовное дело после падения дерева на девушку в Ленинском районе Новосибирска.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия.



Получить комментарий у директора подразделения управляющей компании, которая занимается обслуживанием этого дома, корреспонденту НГС пока не удалось: телефон оказался недоступен.

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Два года назад сильный ветер, поднявшийся в Новосибирске, закончился трагедией: упавшее дерево насмерть придавило женщину в Академгородке.

