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Залезли в колодец и погибли: подробности смерти рабочих в скважине под Новосибирском

Следователи начали проверку нарушения техники безопасности

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Рабочие спустились в скважину для&nbsp; чистки трубы

Рабочие спустились в скважину для  чистки трубы

Новосибирские следователи начали проверку после смерти рабочих в селе Боровом.

Сегодня утром, 3 октября, в службе 112 сообщали, что перед гибелью работники бурили скважину. В следственном управлении СК РФ уточнили обстоятельства инцидента.

«В ходе проверки установлено, что 2 октября 2019 года, в вечернее время, в селе Боровое Новосибирской области двое мужчин 44 лет выполняли работы по очистке скважины от загрязнения. Во время проведения работ спустились в колодец, в котором находилась скважина, и химическим раствором начали проводить чистку. Через непродолжительное время работы мужчины погибли», — сообщили в областном управлении СК.

Следователи проводят проверку по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

СК назначил судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти рабочих.

В конце сентября на стройке в Ленинском районе Новосибирска рабочего придавило огромной металлической трубой, а за три недели до этого там погибли трое от обрушения стены.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

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    3 окт 2019 в 11:35

    Технику безопасности выполнять надо было, жаль рабочих, руководство должны ответить по полной

    Непонятливая Я
    3 окт 2019 в 11:41

    Классика жанра: если в яме, скважине, работают люди, то на поверхности для страховки, тоже должен быть работник. Отправили на работу, а инструктаж не провели или вообще о ТБ и технологии работ понятия никто не имеет.

    3 окт 2019 в 11:40

    Видимо обычные люди , не профи в этом , чистили, что даже не подумали о том что на глубине с химией можно задохнуться