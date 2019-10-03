Залезли в колодец и погибли: подробности смерти рабочих в скважине под Новосибирском

Новосибирские следователи начали проверку после смерти рабочих в селе Боровом.

Сегодня утром, 3 октября, в службе 112 сообщали, что перед гибелью работники бурили скважину. В следственном управлении СК РФ уточнили обстоятельства инцидента.

«В ходе проверки установлено, что 2 октября 2019 года, в вечернее время, в селе Боровое Новосибирской области двое мужчин 44 лет выполняли работы по очистке скважины от загрязнения. Во время проведения работ спустились в колодец, в котором находилась скважина, и химическим раствором начали проводить чистку. Через непродолжительное время работы мужчины погибли», — сообщили в областном управлении СК.