В Новосибирске начали отключать фонтаны

Уже через несколько недель фонтаны украсят светодиодными дугами, которые будут работать до следующего лета

В Новосибирске отключают и сливают фонтаны — специалисты МКУ «Горфонтан» начали консервировать их до следующего лета.

По словам директора «Горфонтана» Валерия Науменко, процесс отключения фонтанов уже завершён.

«Фонтаны уже отключены. Фонтан в Центральном парке не входит в нашу зону ответственности. Световые дуги начнут устанавливаться после консервации фонтанов. Это произойдёт в ближайшие две недели», — рассказал корреспонденту НГС Валерий Науменко.



Недавно стало известно, что К Новому году в Центральном парке Новосибирска смонтируют огромный зимний фонтан со светящимися струями.