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Осень

В Новосибирске начали отключать фонтаны

После консервации их оборудуют светодиодами

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Уже через несколько недель фонтаны украсят светодиодными дугами, которые будут работать до следующего лета

Уже через несколько недель фонтаны украсят светодиодными дугами, которые будут работать до следующего лета

В Новосибирске отключают и сливают фонтаны — специалисты МКУ «Горфонтан» начали консервировать их до следующего лета.

По словам директора «Горфонтана» Валерия Науменко, процесс отключения фонтанов уже завершён.

«Фонтаны уже отключены. Фонтан в Центральном парке не входит в нашу зону ответственности. Световые дуги начнут устанавливаться после консервации фонтанов. Это произойдёт в ближайшие две недели», — рассказал корреспонденту НГС Валерий Науменко.

Недавно стало известно, что К Новому году в Центральном парке Новосибирска смонтируют огромный зимний фонтан со светящимися струями. 

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    КОММЕНТАРИИ (4)

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    3 окт 2019 в 11:18

    А заслуживают ли новосибирцы фонтаны? Все ломают, гадят, мусорят, на выборы не ходят. Ничего никому не надо.

    Фото пользователя
    3 окт 2019 в 11:19

    Сейчас воду из фонтанов нагреют тёплым октябрьским солнышком, и пустят по батареям 🤗

    Фото пользователя
    3 окт 2019 в 11:19

    Вот бяда-а-а! Ни памыцца, ни пастирацца.