Слава Степанов сфотографировал северное сияние на плато Путорана

Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал на плато Путорана и застал северное сияние.
«По поводу северного сияния были намного большие ожидания, всё-таки там был шанс увидеть гораздо ярче и насыщенней сияние», — рассказал Слава Степанов.
Он отметил, что северное сияние в этом месте бывает часто, но его интенсивность зависит от активности Солнца. Во время съёмки геомагнитных бурь не было.
При этом Слава отметил, что съёмки других видов на плато принесли много эмоций.
«Были интересные маршруты, связанные, как правило, с восхождением. <...> Вообще, в принципе, это место уникально тем, что это горы, у которых нет вершин», — говорит Степанов.
Степанов рассказал, что на плато ездил в составе тура.
«Привлекает это место тем, что там дикость полная. Это нужно в любом случае долететь до Норильска. <…> Ещё 150 километров от Норильска нужно добираться по воде: по рекам, системе озёр. Второй путь — на вертолёте. Третий путь ещё есть — зимой, когда морозы давят –40, –50 — на снегоходе добираться», — говорит фотограф.
На прошлой неделе Слава Степанов публиковал снимки города Анадырь с высоты — красивые снимки самого восточного города России.