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Фоторепортаж

Слава Степанов сфотографировал северное сияние на плато Путорана

Тёплое время года тут длится всего 4 месяца, а ближайший город — за сотни километров

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Слава Степанов сделал снимки сияния на прошлой неделе

Слава Степанов сделал снимки сияния на прошлой неделе

Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал на плато Путорана и застал северное сияние.

«По поводу северного сияния были намного большие ожидания, всё-таки там был шанс увидеть гораздо ярче и насыщенней сияние», — рассказал Слава Степанов. 

Он отметил, что северное сияние в этом месте бывает часто, но его интенсивность зависит от активности Солнца. Во время съёмки геомагнитных бурь не было.

При этом Слава отметил, что съёмки других видов на плато принесли много эмоций.

«Были интересные маршруты, связанные, как правило, с восхождением. <...> Вообще, в принципе, это место уникально тем, что это горы, у которых нет вершин», — говорит Степанов.

Степанов рассказал, что на плато ездил в составе тура.

«Привлекает это место тем, что там дикость полная. Это нужно в любом случае долететь до Норильска. <…> Ещё 150 километров от Норильска нужно добираться по воде: по рекам, системе озёр. Второй путь — на вертолёте. Третий путь ещё есть — зимой, когда морозы давят –40, –50 — на снегоходе добираться», — говорит фотограф.

Плато Путорана расположено на территории Красноярского края на границе с полуостровом Таймыр

Плато Путорана расположено на территории Красноярского края на границе с полуостровом Таймыр

У гор на плато нет вершин

У гор на плато нет вершин

Если подняться на верх горы, то создаётся впечатление, что стоишь на площадке

Если подняться на верх горы, то создаётся впечатление, что стоишь на площадке

До плато можно добраться по воде или воздуху, а зимой — на снегоходе

До плато можно добраться по воде или воздуху, а зимой — на снегоходе

«Тёплых дней здесь очень мало, а озёра оттаивают только в июле. По сути, весна, лето и осень почти полностью укладываются в июнь, июль, август и сентябрь. Остальное время на плато стоит зимняя погода», — пишет Слава в своём блоге

«Тёплых дней здесь очень мало, а озёра оттаивают только в июле. По сути, весна, лето и осень почти полностью укладываются в июнь, июль, август и сентябрь. Остальное время на плато стоит зимняя погода», — пишет Слава в своём блоге

Здесь находится самый большой в России водопад прямого падения — Кандинский. Его высота 108 метров<br>

Здесь находится самый большой в России водопад прямого падения — Кандинский. Его высота 108 метров

На прошлой неделе Слава Степанов публиковал снимки города Анадырь с высоты — красивые снимки самого восточного города России.

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    КОММЕНТАРИИ (22)

    с бугаркова
    3 окт 2019 в 10:51

    Доехал туда на велосипеде, встретил праздных фотографов и навальнят, раздал всем лещеков, благополучно вернулся назад.

    Виктор
    3 окт 2019 в 10:48

    За какие интересно бабки катают Вячеслава? А? Вертолет стоит очень много ,чтобы так просто слетать по быстренькому нафотать.

    вопрос
    3 окт 2019 в 10:54

    Слава, всё хорошо, всё прекрасно.Но один маленький вопрос? Вот что бы ты фотографировал не будь у родителей бизнеса?
    Свадьбы????
    Ну ты же без фотоаппарата типа жить не можешь.