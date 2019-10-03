Слава Степанов сфотографировал северное сияние на плато Путорана

Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал на плато Путорана и застал северное сияние.

«По поводу северного сияния были намного большие ожидания, всё-таки там был шанс увидеть гораздо ярче и насыщенней сияние», — рассказал Слава Степанов.

Он отметил, что северное сияние в этом месте бывает часто, но его интенсивность зависит от активности Солнца. Во время съёмки геомагнитных бурь не было.

При этом Слава отметил, что съёмки других видов на плато принесли много эмоций.

«Были интересные маршруты, связанные, как правило, с восхождением. <...> Вообще, в принципе, это место уникально тем, что это горы, у которых нет вершин», — говорит Степанов.