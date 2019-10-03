Два человека погибли при бурении скважины под Новосибирском

Под Новосибирском в селе Боровое двух бурильщиков скважины нашли мёртвыми.

Сообщение поступило в службу 112 накануне, 2 октября, в 19:19.

«Бурили работники — их приехали проверять, а эти два работника в скважине, четыре метра яма, без сознания», — об этом сообщили в службу «112».

В службе «112» добавили, что, по информации от полиции, рабочие мертвы. Подробности происшествия уточняются.

В конце сентября на стройке в Ленинском районе Новосибирска рабочего придавило огромной металлической трубой, а за три недели до этого там погибли трое от обрушения стены.