3 октября четверг
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 5/10
usd 65.44
eur 71.47

Темы

СЕЙЧАС +4°С
Пробки 5/10
usd 65.44
eur 71.47

Все новости

Все новости
Происшествия

Два человека погибли при бурении скважины под Новосибирском

Подробности происшествия выясняются

Поделиться

1 467
4 Обсудить
Глубина скважины, в которой нашли погибших, — 4 метра

Глубина скважины, в которой нашли погибших, — 4 метра

Под Новосибирском в селе Боровое двух бурильщиков скважины нашли мёртвыми.

Сообщение поступило в службу 112 накануне, 2 октября, в 19:19.

«Бурили работники — их приехали проверять, а эти два работника в скважине, четыре метра яма, без сознания», — об этом сообщили в службу «112».

В службе «112» добавили, что, по информации от полиции, рабочие мертвы. Подробности происшествия уточняются.

В конце сентября на стройке в Ленинском районе Новосибирска рабочего придавило огромной металлической трубой, а за три недели до этого там погибли трое от обрушения стены.

По теме

ТЕКСТ

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (4)

    3 окт 2019 в 09:06

    Какой-то газ. Один упал, второй полез помогать. Типично для Борового

    ...
    3 окт 2019 в 09:06

    Вот не фига не понял? Какой же диаметр был у бура? Что они там бурили? Обычно используют от 150 мм до 1000 мм.Как два человека могли попасть в такие ямы?

    Parker
    3 окт 2019 в 09:01

    4 метра не глубина чтоб убиться сразу двум мужикам , скорее криминал....