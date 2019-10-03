Водителя троллейбуса отдали под суд за страшную смерть кассира в депо

Сегодня, 3 октября, в Новосибирске начинается суд над водителем троллейбуса Константином Бубеновым, которого обвиняют в гибели коллеги под бетонной плитой.
Сейчас подсудимый ждёт начала судебного заседания, которое изначально было запланировано на 9:00.
Происшествие, из-за которого работник филиала
«По версии следователей отдела регионального СКР, мужчина <…> управлял троллейбусом и двигался по территории филиала
Водителя троллейбуса обвиняют в «Причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст.109 УК РФ). Санкции этой статьи предусматривают до трёх лет лишения свободы.
Корреспонденты НГС следят за происходящим в Кировском районном суде в режиме онлайн.