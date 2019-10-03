Водителя троллейбуса отдали под суд за страшную смерть кассира в депо

Сегодня, 3 октября, в Новосибирске начинается суд над водителем троллейбуса Константином Бубеновым, которого обвиняют в гибели коллеги под бетонной плитой.



Сейчас подсудимый ждёт начала судебного заседания, которое изначально было запланировано на 9:00.



Происшествие, из-за которого работник филиала № 2 МКП «Горэлектротранспорт» оказался на скамье подсудимых, случилось 22 июля 2019 года в троллейбусном депо на Сибиряков-Гвардейцев.

