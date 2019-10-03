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Криминал

Водителя троллейбуса отдали под суд за страшную смерть кассира в депо

Троллейбус столкнулся с козырьком здания и уронил его на двух женщин

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Константину Бубенову грозит до трёх лет лишения свободы

Константину Бубенову грозит до трёх лет лишения свободы

Сегодня, 3 октября, в Новосибирске начинается суд над водителем троллейбуса Константином Бубеновым, которого обвиняют в гибели коллеги под бетонной плитой.

Сейчас подсудимый ждёт начала судебного заседания, которое изначально было запланировано на 9:00. 

Происшествие, из-за которого работник филиала № 2 МКП «Горэлектротранспорт» оказался на скамье подсудимых, случилось 22 июля 2019 года в троллейбусном депо на Сибиряков-Гвардейцев.

«По версии следователей отдела регионального СКР, мужчина <…> управлял троллейбусом и двигался по территории филиала № 2 "Кировский троллейбусный" МКП города Новосибирска "Горэлектротранспорт". Там он совершал манёвр, однако не рассчитал расстояние между троллейбусом и административным зданием филиала, а потому допустил столкновение верхней части троллейбуса с бетонным козырьком над входной дверью административного здания. В результате плита бетонного козырька отсоединилась от креплений и упала на находившихся под ней работников предприятия, одной из которых причинены телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — рассказывали ранее в прокуратуре Новосибирской области.

Водителя троллейбуса обвиняют в «Причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст.109 УК РФ). Санкции этой статьи предусматривают до трёх лет лишения свободы. 

Корреспонденты НГС следят за происходящим в Кировском районном суде в режиме онлайн.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    3 окт 2019 в 09:14

    Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил. Его каламбур, который он сочинил, разговаривая о свете и тьме, был не совсем хорош. И рыцарю пришлось после этого прошутить немного больше и дольше, нежели он предполагал.

    3 окт 2019 в 09:16

    Кстати, что со второй женщиной? Какое ее состояние сейчас?