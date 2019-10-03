Новосибирцы признались, что их раздражают болтливые коллеги

При этом половина новосибирцев делают замечания разговорчивым сотрудникам, и обычно это помогает. 35% признались, что терпят коллег молча. А 15% пытаются заставить их не болтать, но тщетно.

«Большинство опрошенных признались, что самым отвлекающим фактором на работе для них являются коллеги. 43% пожаловались на сотрудников, которые навязывают свое общение, а 34% отвлекаются на беседы коллег друг с другом», - говорится в сообщении Зарплаты.ру.

Специалисты портала по поиску работы Зарплата.ру провели опрос среди сотрудников новосибирских компания и выяснили, что отвлекает людей от работы.

Также респондентам мешают работать мысли о личных проблемах (30%), сообщения в месседжерах (23%), телефонные звонки (21%), соцсети (17%), частые планерки (16%) и посторонние шумы с улицы (9%). И только 14% горожан утверждают, что их ничего не отвлекает.

70% опрошенных посетовали на то, что отвлекающие факторы снижают их трудовую продуктивность.

Каждый пятый новосибирец рассказал, что меньше отвлекаться ему помогает прослушивание музыки в наушниках во время рабочего процесса. Кроме того, собраться с мыслями горожанам помогают горящие сроки, четкое планирование задач, уединение и позитивный настрой

В прошлый раз специалисты портала Зарплата.ру спросили у новосибирцев, как они относятся к отзывам о работодателях, которые появляются в интернете.