3 октября четверг
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 6/10
usd 65.44
eur 71.47

Темы

СЕЙЧАС +4°С
Пробки 6/10
usd 65.44
eur 71.47

Все новости

Все новости
Работа

Новосибирцы признались, что их раздражают болтливые коллеги

А также они рассказали, что ещё отрывает их от работы

Поделиться

1 484
13 Обсудить
В опросе приняли участие 740 человек

В опросе приняли участие 740 человек

Специалисты портала по поиску работы Зарплата.ру провели опрос среди сотрудников новосибирских компания и выяснили, что отвлекает людей от работы.

«Большинство опрошенных признались, что самым отвлекающим фактором на работе для них являются коллеги. 43% пожаловались на сотрудников, которые навязывают свое общение, а 34% отвлекаются на беседы коллег друг с другом», - говорится  в сообщении Зарплаты.ру.

При этом половина новосибирцев делают замечания разговорчивым сотрудникам, и обычно это помогает. 35% признались, что терпят коллег молча. А 15% пытаются заставить их не болтать, но тщетно.

Также респондентам мешают работать мысли о личных проблемах (30%), сообщения в месседжерах (23%), телефонные звонки (21%), соцсети (17%), частые планерки (16%) и посторонние шумы с улицы (9%). И только 14% горожан утверждают, что их ничего не отвлекает.

70% опрошенных посетовали на то, что отвлекающие факторы снижают их трудовую продуктивность.

Каждый пятый новосибирец рассказал, что меньше отвлекаться ему помогает прослушивание музыки в наушниках во время рабочего процесса. Кроме того, собраться с мыслями горожанам помогают горящие сроки, четкое планирование задач, уединение и позитивный настрой

В прошлый раз специалисты портала Зарплата.ру спросили у новосибирцев, как они относятся к отзывам о работодателях, которые появляются в интернете.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

работа

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (13)

    Фото пользователя
    3 окт 2019 в 08:24

    Раздражают - это не то слово. Бесят! Особенно бесят те, кто разговаривая по телефону, болтается, как какашка в проруби, по всему кабинету туда-сюда. Или, например, превращает телефонный разговор в шоу для окружающих. Типа, смотрите все и слушайте, какой я искромётный весельчак и балагур. При этом сыплет шутками, над которыми даже Петросян отсмеялся лет 30 назад. Ну и уж совсем беда, если в мужском преимущественно коллективе, где мужчины молоды или относительно молоды, работает более-менее симпатиШная девушка: там просто каждый день представление проходит под названием "Смотри, красотка, какой я офигенный! Смотри, какой я остроумный и вообще!". Некоторые разве что колесом не ходят и шпаги не глотают...))

    Димка
    3 окт 2019 в 08:09

    Я рыбак и всё время выдаю разговорчивым коллегам отличных лещиков. Девушки колхозницы обычно получают с двух рук, а приежие оборванцы обычно получают отличную вертушку. Тогда они умолкают и забиваются под стол. Там им и место. А лучше пусть идут моют подъезды и метут дворы.

    Фото пользователя
    3 окт 2019 в 08:08

    А меня раздражают болтливые тролли на нгс. интересно как они так быстро размножаются