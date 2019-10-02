ФК «Новосибирск» выиграл своей последний домашний матч с «Читой» благодаря пенальти

Футбольный клуб «Новосибирск» сыграл последний домашний матч на стадионе «Спартак» — матч с командой «Чита» закончился со счётом 1:0 в пользу новосибирцев.
Ещё в первом тайме новосибирцы вырвались вперёд — на 36-й минуте пенальти забил нападающий «Новосибирска» Роман Беляев.
До конца игры команды пытались взять первенство и создавали много опасных моментов у ворот, но так и не смогли забросить мяч в ворота соперников.
«Было очень много моментов, которые не реализовали, несмотря на то, что забили гол и на последней минуте первого тайма у соперников был удалён игрок. В перерыве я очень громко кричал, что это опасная ситуация для всех российских футболистов: <...> футбол за это часто наказывает. Второй период провели как-то неуверенно, нужно было не оставлять соперникам шансов у наших ворот», — сказал тренер ФК «Новосибирск» Игорь Чугайнов.
Впереди у команды выездные матчи с «Читой» и «Зенитом».
В июне правительство Новосибирской области приняло решение создать новый футбольный клуб из-за неэффективности ФК «Сибирь». В прошлом сезоне «Сибирь» заняла лишь 18-е место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — клуб впервые с 2005 года был вынужден перейти во второй дивизион соревнований.