ФК «Новосибирск» выиграл своей последний домашний матч с «Читой» благодаря пенальти

Матч с командой «Чита» закончился со счётом 1:0 в пользу новосибирцев Фото: Александр Ощепков / НГС

Футбольный клуб «Новосибирск» сыграл последний домашний матч на стадионе «Спартак» — матч с командой «Чита» закончился со счётом 1:0 в пользу новосибирцев.

Ещё в первом тайме новосибирцы вырвались вперёд — на 36-й минуте пенальти забил нападающий «Новосибирска» Роман Беляев.



На 36-й минуте пенальти забил нападающий «Новосибирска» Роман Беляев

Фото: Александр Ощепков / НГС

На матч пришли даже молодые болельщики Фото: Александр Ощепков / НГС

До конца игры команды пытались взять первенство и создавали много опасных моментов у ворот, но так и не смогли забросить мяч в ворота соперников.

До конца игры команды пытались взять первенство и создавали много опасных моментов у ворот Фото: Александр Ощепков / НГС

Борьба была очень напряжённой на обоих половинах поля Фото: Александр Ощепков / НГС

«Было очень много моментов, которые не реализовали, несмотря на то, что забили гол и на последней минуте первого тайма у соперников был удалён игрок. В перерыве я очень громко кричал, что это опасная ситуация для всех российских футболистов: <...> футбол за это часто наказывает. Второй период провели как-то неуверенно, нужно было не оставлять соперникам шансов у наших ворот», — сказал тренер ФК «Новосибирск» Игорь Чугайнов.

Было много неудачных моментов у ворот противника Фото: Александр Ощепков / НГС

Чугайнов эмоционально реагировал на ошибки игроков Фото: Александр Ощепков / НГС