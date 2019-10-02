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ФК «Новосибирск» выиграл своей последний домашний матч с «Читой» благодаря пенальти

За весь матч хозяева забили лишь один гол

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Матч с командой «Чита» закончился со счётом 1:0 в пользу новосибирцев

Матч с командой «Чита» закончился со счётом 1:0 в пользу новосибирцев

Футбольный клуб «Новосибирск» сыграл последний домашний матч на стадионе «Спартак» — матч с командой «Чита» закончился со счётом 1:0 в пользу новосибирцев.

Ещё в первом тайме новосибирцы вырвались вперёд — на 36-й минуте пенальти забил нападающий «Новосибирска» Роман Беляев. 

На 36-й минуте пенальти забил нападающий «Новосибирска» Роман Беляев<br>

На 36-й минуте пенальти забил нападающий «Новосибирска» Роман Беляев

На матч пришли даже молодые болельщики

На матч пришли даже молодые болельщики

До конца игры команды пытались взять первенство и создавали много опасных моментов у ворот, но так и не смогли забросить мяч в ворота соперников.

До конца игры команды пытались взять первенство и создавали много опасных моментов у ворот

До конца игры команды пытались взять первенство и создавали много опасных моментов у ворот

Борьба была очень напряжённой на обоих половинах поля

Борьба была очень напряжённой на обоих половинах поля

«Было очень много моментов, которые не реализовали, несмотря на то, что забили гол и на последней минуте первого тайма у соперников был удалён игрок. В перерыве я очень громко кричал, что это опасная ситуация для всех российских футболистов: <...> футбол за это часто наказывает. Второй период провели как-то неуверенно, нужно было не оставлять соперникам шансов у наших ворот», — сказал тренер ФК «Новосибирск» Игорь Чугайнов.

Было много неудачных моментов у ворот противника&nbsp;

Было много неудачных моментов у ворот противника 

Чугайнов эмоционально реагировал на ошибки игроков

Чугайнов эмоционально реагировал на ошибки игроков

Впереди у команды выездные матчи с «Читой» и «Зенитом».

В июне правительство Новосибирской области приняло решение создать новый футбольный клуб из-за неэффективности ФК «Сибирь». В прошлом сезоне «Сибирь» заняла лишь 18-е место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — клуб впервые с 2005 года был вынужден перейти во второй дивизион соревнований.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    elka
    2 окт 2019 в 22:20

    Давно гол никто не забивал. Хотя ворота открыла. Жду гола..:)))

    Точняк
    2 окт 2019 в 22:22

    Для обеспечения безопасности на матче несли службу два наших ЧОПовца.

    Фото пользователя
    2 окт 2019 в 22:19

    Эта команда даже с игры гол забить не может. Дно лига. Зачем вообще такое показывать народу.