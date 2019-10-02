Пропавшего в Ленинском районе подростка доставили в полицию

В Новосибирске нашёлся 12-летний подросток Иван Иванов — поиски ребёнка начались 1 октября, когда мальчик вышел из дома и пропал.

«Да, нашёлся. Сейчас в полиции. Ещё ничего не знаю, он сидит в дежурке, я жду инспектора», — сообщила его мать Евгения. Пока они не встретились, сына она видела только из коридора.



В пресс-службе МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что ребёнка отыскал сотрудник уголовного розыска — он заметил его на одной из улиц Ленинского района.

«Он доставил ребёнка в отдел полиции и в настоящее время ребёнок будет передан в руки родителей. Пока с ним работают сотрудники ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних. — Прим. ред.)», — объяснили в полиции.