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Пропавшего в Ленинском районе подростка доставили в полицию

Ребёнок пропал накануне — его искали больше суток

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Иван учится в школе № 20&nbsp;

Иван учится в школе № 20 

В Новосибирске нашёлся 12-летний подросток Иван Иванов — поиски ребёнка начались 1 октября, когда мальчик вышел из дома и пропал. 

«Да, нашёлся. Сейчас в полиции. Ещё ничего не знаю, он сидит в дежурке, я жду инспектора», — сообщила его мать Евгения. Пока они не встретились, сына она видела только из коридора. 

В пресс-службе МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что ребёнка отыскал сотрудник уголовного розыска — он заметил его на одной из улиц Ленинского района.

«Он доставил ребёнка в отдел полиции и в настоящее время ребёнок будет передан в руки родителей. Пока с ним работают сотрудники ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних. — Прим. ред.)», — объяснили в полиции.

Мальчика потеряли 1 октября. По словам его матери, вчера утром подросток вышел из дома на улице Станиславского, но в школу так и не пришёл

В начале сентября волонтёры нашли пропавшего в посёлке Мошково под Новосибирском 11-летнего ребёнка — пропажу мальчика родители обнаружили вечером 2 сентября. При этом никаких ссор, со слов родителей, в семье не было. 

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    КОММЕНТАРИИ (4)

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    2 окт 2019 в 19:20

    Говорил же найдётся бездельник...

    Точняк..
    2 окт 2019 в 19:17

    надеюсь мать заберет у него смартфон.
    лишит карманых денег.
    пусть дома убирается полы моет...

    Точняк..
    2 окт 2019 в 19:16

    Лещеков заслужил...