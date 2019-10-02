Пропавшего в Ленинском районе подростка доставили в полицию

В Новосибирске нашёлся 12-летний подросток Иван Иванов — поиски ребёнка начались 1 октября, когда мальчик вышел из дома и пропал.
«Да, нашёлся. Сейчас в полиции. Ещё ничего не знаю, он сидит в дежурке, я жду инспектора», — сообщила его мать Евгения. Пока они не встретились, сына она видела только из коридора.
В пресс-службе МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что ребёнка отыскал сотрудник уголовного розыска — он заметил его на одной из улиц Ленинского района.
«Он доставил ребёнка в отдел полиции и в настоящее время ребёнок будет передан в руки родителей. Пока с ним работают сотрудники ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних. — Прим. ред.)», — объяснили в полиции.
Мальчика потеряли 1 октября. По словам его матери, вчера утром подросток вышел из дома на улице Станиславского, но в школу так и не пришёл.
В начале сентября волонтёры нашли пропавшего в посёлке Мошково под Новосибирском 11-летнего ребёнка — пропажу мальчика родители обнаружили вечером 2 сентября. При этом никаких ссор, со слов родителей, в семье не было.