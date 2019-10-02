Взяли реванш: «Сибирь» в упорной борьбе одержала победу над «Адмиралом»

Сегодня, 2 октября, в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» одержала победу над «Адмиралом» из Владивостока — игра закончилась со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

Обе шайбы в ворота «Адмирала» забросил финский нападающий Юусо Пуустинен.

Первая из них влетела в ворота владивостокской команды уже на 5-й минуте игры. В самом начале второго периода, на 21-й минуте матча, соперникам удалось отыграться. На перерыв команды ушли со счётом 1:1, и только в конце третьего игрового отрезка «Сибирь» снова сумела вырваться вперёд.