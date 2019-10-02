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Взяли реванш: «Сибирь» в упорной борьбе одержала победу над «Адмиралом»

Обе шайбы в ворота соперников забросил Юусо Пуустинен

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«Сибирь» отыгралась за предыдущее поражение от «Адмирала»&nbsp;

«Сибирь» отыгралась за предыдущее поражение от «Адмирала» 

Сегодня, 2 октября, в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» одержала победу над «Адмиралом» из Владивостока — игра закончилась со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). 

Обе шайбы в ворота «Адмирала» забросил финский нападающий Юусо Пуустинен. 

Первая из них влетела в ворота владивостокской команды уже на 5-й минуте игры. В самом начале второго периода, на 21-й минуте матча, соперникам удалось отыграться. На перерыв команды ушли со счётом 1:1, и только в конце третьего игрового отрезка «Сибирь» снова сумела вырваться вперёд.

Ворота «Сибири» в матче защищал Алексей Красиков.

Таким образом, новосибирские хоккеисты сумели взять реванш за обидное поражение от «Адмирала» в понедельник, 30 сентября.

Сейчас новосибирский хоккейный клуб занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следующий матч для «Сибири» будет домашним, он пройдёт в субботу, 5 октября: новосибирцы сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком».

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    КОММЕНТАРИИ (5)

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    2 окт 2019 в 19:11

    Позор... Кое как обыграли Самую слабую команду КХЛ... Но теперь Адмиралы и Амуры закончились и ждёт Сибирь ад... Раз два три Нефтехимик Сибирь дави...

    Гость
    2 окт 2019 в 19:13

    Опять выйграл. 58 тыс))

    Эх-хе-хе...
    2 окт 2019 в 19:10

    Да уж...Не удалось посмотреть две прошлые игры.Судил по разговорам.Думал,что случайно получились такие провалы с Амуром и Адмиралом...Сегодня было время посмотреть игру...Дааа......Оказывается всё правильно проиграли...Какое убожество со стороны Сибири...Счёт не по игре...Выигрыш равный проигрышу...А приморцы молодцы!Что одни,что другие.Сегодня Адмиралу просто немного не повезло.