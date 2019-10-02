Переночевать бы где-нибудь: в Новосибирске стало меньше хостелов

Количество хостелов, которые работают в жилых домах Новосибирска, сократилось с марта по октябрь 2019 года на 6%. Статистику изменений на рынке таких гостиничных услуг изучили эксперты 2ГИС.



С 1 октября хостелы, которые находятся в многоквартирных домах, должны занимать нежилые помещения и иметь отдельный от остальных жильцов вход.



«Перспектива запрета остановила рост количества хостелов в российских мегаполисах. С марта по октябрь 2019 года число хостелов в крупных городах выросло всего на 4% — с 1695 до 1760. В 2018 году за этот же период хостелов стало больше на 12%. <…> В марте 2019 года самая высокая доля хостелов среди квартир была в Санкт-Петербурге (77%). Екатеринбург был на втором месте (76%), на третьем — Новосибирск (65%). В октябре тройка лидеров изменилась, а сибирский мегаполис из неё выпал — доля хостелов в жилфонде сократилась до 59%», — сообщили в 2ГИС.

