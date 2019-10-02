Переночевать бы где-нибудь: в Новосибирске стало меньше хостелов

Количество хостелов, которые работают в жилых домах Новосибирска, сократилось с марта по октябрь 2019 года на 6%. Статистику изменений на рынке таких гостиничных услуг изучили эксперты 2ГИС.
С 1 октября хостелы, которые находятся в многоквартирных домах, должны занимать нежилые помещения и иметь отдельный от остальных жильцов вход.
«Перспектива запрета остановила рост количества хостелов в российских мегаполисах. С марта по октябрь 2019 года число хостелов в крупных городах выросло всего на 4% — с 1695 до 1760. В 2018 году за этот же период хостелов стало больше на 12%. <…> В марте 2019 года самая высокая доля хостелов среди квартир была в Санкт-Петербурге (77%). Екатеринбург был на втором месте (76%), на третьем — Новосибирск (65%). В октябре тройка лидеров изменилась, а сибирский мегаполис из неё выпал — доля хостелов в жилфонде сократилась до 59%», — сообщили в 2ГИС.
В целом по количеству всех хостелов — и в жилых домах, и в нежилых, по данным 2ГИС, Новосибирск находится на 5-м месте среди городов с населением более 1 миллиона человек. Впереди Новосибирска — Москва, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. Всего на 1 октября в Новосибирске зафиксировано 64 хостела, 38 из которых находятся в многоквартирных домах.
По данным телефонного обзвона 2ГИС, большинство хостелов в жилых домах заявили, что перевели помещение в статус нежилого. Некоторые хостелы в жилых домах переформатировались в квартирные бюро и стали сдавать квартиры в аренду посуточно.
«Мы следили за вопросом развития хостельного рынка в России не один год. И понимали, что законодательство в этом плане будет ужесточено. <…> Поэтому дождались, когда ситуация на рынке стала понятна, и сделали свой проект в соответствии с новыми правилами. <…> Основной хостельный рынок — это Москва и Питер, и там очень многие пытались этот закон обернуть в свою пользу, но ничего не получилось. Они (столичные хостельеры. — Прим. ред.) хотели, чтобы им разрешили оставлять хостелы в жилых помещениях, если общее собрание собственников согласится с этим», — рассказала корреспонденту НГС Наталья Оленик, владелица хостела No Bears Hostel в многоквартирном доме на улице Дмитрия Шамшурина.
В марте 2019 года НГС представил позицию экспертов рынка, которые утверждали, что Новосибирск из-за этого запрета потеряет миллионы рублей, а цены в гостиницах вырастут.