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Милота

У редких козлов из Новосибирского зоопарка родился шустрый детёныш

Привезённые из-за границы китайские горалы впервые стали родителями

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Китайские горалы относятся к исчезающим видам — таких животных больше нет ни в одном зоопарке России

Китайские горалы относятся к исчезающим видам — таких животных больше нет ни в одном зоопарке России

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило впервые родился детёныш китайских горалов.

«Китайские горалы содержатся в Новосибирском зоопарке с 2018 года. Этих животных нет больше ни в одном зоопарке России. Самца и самку горала мы получали из других стран. И вот они впервые стали родителями», — рассказали в зоопарке.

По словам заведующего сектором копытных Александра Филиппова, пол козлёнка уже определён.

«Детеныши горалов, так же как и других копытных, вскоре после рождения бойко следуют за мамой. В укрытии не прячутся. Поэтому мы уже в первый день могли малыша осмотреть. Это девочка. Она уменьшенная копия своих родителей. Серый шустрый козлёнок. Самка сама её кормит и вообще отлично справляется с материнскими обязанностями», — цитируют в зоопарке Александра Филиппова.

Новорожденный горал оказался девочкой

Новорожденный горал оказался девочкой

Из-за неконтролируемой охоты китайский горал стал исчезающим видом. Его природная популяция сильно сократилась, поэтому заповедники и зоопарки сейчас делают всё возможное, чтобы его сохранить.

Также в зоопарке недавно появилось потомство у лемуров и золотистых львиных тамаринов. Новорожденные животные попали в объектив постоянной посетительницы зоопарка Анны Новиковой.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Точняк.. (козёл)
    2 окт 2019 в 19:18

    Какие забавные.
    растите малыши здоровыми.

    Фото пользователя
    2 окт 2019 в 19:08

    Знаю много козлов среди комментаторов троллей...

    Гость
    2 окт 2019 в 19:13

    У Козлов по моему вроде не могут родиться детёныши? Детёныши могут родиться только у Козла и Козы?