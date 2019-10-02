У редких козлов из Новосибирского зоопарка родился шустрый детёныш

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило впервые родился детёныш китайских горалов.
«Китайские горалы содержатся в Новосибирском зоопарке с 2018 года. Этих животных нет больше ни в одном зоопарке России. Самца и самку горала мы получали из других стран. И вот они впервые стали родителями», — рассказали в зоопарке.
По словам заведующего сектором копытных Александра Филиппова, пол козлёнка уже определён.
«Детеныши горалов, так же как и других копытных, вскоре после рождения бойко следуют за мамой. В укрытии не прячутся. Поэтому мы уже в первый день могли малыша осмотреть. Это девочка. Она уменьшенная копия своих родителей. Серый шустрый козлёнок. Самка сама её кормит и вообще отлично справляется с материнскими обязанностями», — цитируют в зоопарке Александра Филиппова.
Из-за неконтролируемой охоты китайский горал стал исчезающим видом. Его природная популяция сильно сократилась, поэтому заповедники и зоопарки сейчас делают всё возможное, чтобы его сохранить.
Также в зоопарке недавно появилось потомство у лемуров и золотистых львиных тамаринов. Новорожденные животные попали в объектив постоянной посетительницы зоопарка Анны Новиковой.