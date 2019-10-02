Дерево насмерть придавило женщину на Планировочной

Сегодня вечером на улице Планировочной в Ленинском районе на сибирячку упало дерево.
Как сообщила в редакцию НГС читательница, это произошло у дома на улице Планировочной, 24.
«На улице Планировочной произошла трагедия. Женщину деревом придавило. Сейчас там полиция и скорая. Мимо на машине ехали», — написала она.
В пресс-службе МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС эту информацию подтвердили, попросив обращаться за деталями в Следственный комитет. В Следственном комитете уточнили, что деерво упало во второй половине дня.
«Сейчас на месте работают сотрудники комитета, опрашивают очевидцев и устанавливают обстоятельства происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщили корреспонденту НГС в диспетчерской управляющей компании «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района», за этот дом отвечает подразделение, директор которого уже закончил свой рабочий день. «Попробуйте позвонить завтра», — сказала диспетчер.
Если вы стали очевидцем этого происшествия или оказались на месте, сообщайте подробности в редакцию НГС на электронную почту news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.
Два года назад сильный ветер, поднявшийся в Новосибирске, закончился трагедией: упавшее дерево насмерть придавило женщину в Академгородке.