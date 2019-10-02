Дерево насмерть придавило женщину на Планировочной

Сейчас на месте работают сотрудники следственного комитета

Сегодня вечером на улице Планировочной в Ленинском районе на сибирячку упало дерево.

Как сообщила в редакцию НГС читательница, это произошло у дома на улице Планировочной, 24.

«На улице Планировочной произошла трагедия. Женщину деревом придавило. Сейчас там полиция и скорая. Мимо на машине ехали», — написала она.

В пресс-службе МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС эту информацию подтвердили, попросив обращаться за деталями в Следственный комитет. В Следственном комитете уточнили, что деерво упало во второй половине дня.