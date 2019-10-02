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Происшествия

Дерево насмерть придавило женщину на Планировочной

О происшествии сообщили очевидцы

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Сейчас на месте работают сотрудники следственного комитета

Сейчас на месте работают сотрудники следственного комитета

Сегодня вечером на улице Планировочной в Ленинском районе на сибирячку упало дерево. 

Как сообщила в редакцию НГС читательница, это произошло у дома на улице Планировочной, 24. 

«На улице Планировочной произошла трагедия. Женщину деревом придавило. Сейчас там полиция и скорая. Мимо на машине ехали», — написала она. 

В пресс-службе МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС эту информацию подтвердили, попросив обращаться за деталями в Следственный комитет. В Следственном комитете уточнили, что деерво упало во второй половине дня. 

«Сейчас на месте работают сотрудники комитета, опрашивают очевидцев и устанавливают обстоятельства происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщили корреспонденту НГС в диспетчерской управляющей компании «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района», за этот дом отвечает подразделение, директор которого уже закончил свой рабочий день. «Попробуйте позвонить завтра», — сказала диспетчер.

Если вы стали очевидцем этого происшествия или оказались на месте, сообщайте подробности в редакцию НГС на электронную почту news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру. 

Два года назад сильный ветер, поднявшийся в Новосибирске, закончился трагедией: упавшее дерево насмерть придавило женщину в Академгородке.

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    Ага
    2 окт 2019 в 18:37

    Пилят-пилят деревья, похоже, не те. Здоровые убирают, а гнилые в итоге на людей падают. Что за день...плохие новости..

    Точняк..
    2 окт 2019 в 18:35

    Мне что ,,черт побери,, плакать из-за каждой?
    В чем смысл статьи?

    Точняк..
    2 окт 2019 в 18:28

    Ветра же не было.
    Как так?
    Не понимаю.
    Где был ее муж? Почему одну отпустил?