Водителя троллейбуса начинают судить за гибель коллеги под бетонной плитой

Впрочем, другие коллеги, хорошо знающие водителя, не верили, что такой опытный человек мог так пошутить — по их словам, это было больше похоже на несчастный случай.
«Это, скорее всего, случайно произошло. Думаете, он преднамеренно? Я почитал с утра, что пишут — такая фигня написана, никто ничего не знает, но раздули. Эта ситуация — жизненный фактор, произойти могло с кем угодно. Может, что-то получилось, ведь это же не легковушка, а троллейбус», — рассуждал тогда другой работник депо.
В троллейбусном депо после несчастного случая рассказывали, что в тот вечер кассир и диспетчер вышли на крыльцо покурить. В это время в парк заезжал троллейбус — его водитель решил пошутить и сымитировать наезд на стоявших на крыльце коллег.
«Резко выворачивать начал и задел столб, на котором держался козырёк — плита. <...> И она упала на них: кассир — насмерть, а диспетчер — с тяжёлыми травмами в больницу», — пояснял корреспонденту НГС один из сотрудников депо.
Этот снимок наш фотограф сделала в троллейбусном депо на следующий день после происшествия.
Происшествие, из-за которого работник филиала
Как ранее сообщали в ГИБДД Новосибирска, поздно вечером троллейбус зацепил бетонный козырёк здания на территории депо по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 49. Плита упала на двух работниц, одна из них получила тяжёлую травму позвоночника, вторая погибла на месте.