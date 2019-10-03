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Водителя троллейбуса начинают судить за гибель коллеги под бетонной плитой

Корреспонденты НГС следят за происходящим в суде в режиме онлайн

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Троллейбус столкнулся с козырьком здания и уронил его на двух женщин — за это водителя отдали под суд&nbsp;

Троллейбус столкнулся с козырьком здания и уронил его на двух женщин — за это водителя отдали под суд 

Сегодня, 3 октября, в Новосибирске начинается судебный процесс над водителем троллейбуса Константином Бубеновым, которого обвиняют в гибели коллеги под бетонной плитой.

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд. Начало заседания было запланировано на 9:00, но пока участники процесса ждут в коридоре. Корреспонденты НГС следят за происходящим в суде в режиме онлайн.

Ольга Хмелевская

Впрочем, другие коллеги, хорошо знающие водителя, не верили, что такой опытный человек мог так пошутить — по их словам, это было больше похоже на несчастный случай.

«Это, скорее всего, случайно произошло. Думаете, он преднамеренно? Я почитал с утра, что пишут — такая фигня написана, никто ничего не знает, но раздули. Эта ситуация — жизненный фактор, произойти могло с кем угодно. Может, что-то получилось, ведь это же не легковушка, а троллейбус», — рассуждал тогда другой работник депо.

Ольга Хмелевская

В троллейбусном депо после несчастного случая рассказывали, что в тот вечер кассир и диспетчер вышли на крыльцо покурить. В это время в парк заезжал троллейбус — его водитель решил пошутить и сымитировать наезд на стоявших на крыльце коллег.

«Резко выворачивать начал и задел столб, на котором держался козырёк — плита. <...> И она упала на них: кассир — насмерть, а диспетчер — с тяжёлыми травмами в больницу», — пояснял корреспонденту НГС один из сотрудников депо.

Ольга Хмелевская

Этот снимок наш фотограф сделала в троллейбусном депо на следующий день после происшествия.

Ольга Хмелевская

Происшествие, из-за которого работник филиала № 2 МКП «Горэлектротранспорт» оказался на скамье подсудимых, случилось 22 июля 2019 года.

Как ранее сообщали в ГИБДД Новосибирска, поздно вечером троллейбус зацепил бетонный козырёк здания на территории депо по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 49. Плита упала на двух работниц, одна из них получила тяжёлую травму позвоночника, вторая погибла на месте.

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