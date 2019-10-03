Водителя троллейбуса начинают судить за гибель коллеги под бетонной плитой

Троллейбус столкнулся с козырьком здания и уронил его на двух женщин — за это водителя отдали под суд

Сегодня, 3 октября, в Новосибирске начинается судебный процесс над водителем троллейбуса Константином Бубеновым, которого обвиняют в гибели коллеги под бетонной плитой.

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд. Начало заседания было запланировано на 9:00, но пока участники процесса ждут в коридоре. Корреспонденты НГС следят за происходящим в суде в режиме онлайн.