Что писать и кого лайкать, чтобы тебя не отчислили, не уволили и не посадили в тюрьму: 7 правил

За неосторожный комментарий запросто можно попасть за решетку Фото: Анна Рыбакова

Политтехнолога Платона Маматова однажды уволили из-за соцсетей. Он рассказал о правилах, которых стоит придерживаться, общаясь в интернете. «Вы имеете право хранить молчание. Всё, что вы скажете, будет использовано против вас», — говорят полицейские задержанному в американских боевиках. Это предупреждение стоило бы большими красными мигающими буквами печатать на всех страницах в социальных сетях. Тогда меньше было бы диких историй типа «студента из Екатеринбурга отчислили за гей-паблики», «жительницу Барнаула хотят посадить за репост мема», «школьника судят за песню на стене во «ВКонтакте»» и так далее.



Потому что наши странички в социальных сетях давно уже не наши. «Инстаграм», «Фейсбук» или «ВКонтакте» не уютная кухня, на которой можно весело болтать с друзьями. Это подробное досье на вас. Вы сами его на себя завели и регулярно пополняете актуальной информацией весьма личного свойства.

Где вы живёте? Что едите и пьёте? Как отдыхаете? Кто ваши друзья? Каковы ваши увлечения? Каких политических и религиозных взглядов придерживаетесь? Семейное положение. Сексуальная ориентация. Участие в конфликтах и спорных ситуациях. Проблемы на работе.

Информацию об этих и многих других сферах вашей жизни любой вдумчивый исследователь найдёт на ваших страницах в соцсетях. Вы скажете: «Ой, да ладно, кому я нужен?». И удивитесь, насколько много этих самых «кому» интересуются или заинтересуются вашей личной жизнью в самое ближайшее время.

Ваши родственники. Первокурсница Настя опубликовала ню-фото в инстаграме, и уже через два часа ей позвонила возмущённая мать. Нет, она не подписана на инстаграм дочери. Да, аккаунт закрытый. Просто нашлись доброхоты, которые скинули родительнице дочкину обнажёнку.



Ваши преподаватели. История с отчислением студента из УрГЭУ за гей-паблики сейчас у всех на слуху. А я знаю ещё несколько подобных историй, так и не попавших в СМИ.

Ваши работодатели. Неосторожные высказывания в соцсетях лишили работы пиарщицу «Леруа-Мерлен», стюардессу «Аэрофлота», федерального судью, радиоведущую и ещё десятки людей разных профессий и статусов.

Ваш товарищ майор. Количество осуждённых за записи, фотографии, комментарии, репосты и мемы сейчас исчисляется даже не сотнями, а тысячами.

Да, это очень несправедливо и обидно. Органы не должны сажать нас за репосты, ректоры — отчислять за не нравящиеся им комментарии. Да и родителям лучше бы не лезть в нашу взрослую, самостоятельную жизнь. Но сейчас мы живём не в прекрасной России будущего, а в серой пустыне реальности.

Поэтому вам, возможно, пригодятся нехитрые правила выживания в этой самой пустыне. Каждое из них я проверил на своей шкуре (меня из-за соцсетей один раз уволили, потом не взяли на работу. Раз пятнадцать судили. А из-за комментария по поводу депутата-презерватива я на допросы в полицию ходил каждый день, как на работу).



Правило № 0. Всё тайное станет явным. Любые записи «под замок» и «только для друзей», комментарии с фейковых страниц и прочие ухищрения создают иллюзию секретности. На самом же деле они вполне доступны заинтересованным лицам. И личная переписка, кстати, тоже. Да, и в Whatsapp. Да, и в «Телеграме» тоже :)

Правило № 1. Любые ваши действия имеют значение. Не только записи, но и комментарии, картинки, видео, репосты, лайки, членство в сообществах, «дружба» с другими пользователями.

Правило № 2. Не только ваши действия имеют значение. Кто-нибудь из ваших друзей вполне может выложить спорное фото или видео с вашим участием.

Правило № 3. Здесь нет срока давности. Написанное вами пять лет назад могут вытащить на свет сейчас. Или ещё через пять лет.

Правило № 4. Не допускайте двусмысленностей. Любое высказывание могут вырвать из контекста ваши недоброжелатели.

Правило № 5. Знайте законы и общепринятые нормы морали. Их совершенно не обязательно соблюдать, но знать нужно. Чтобы заплывать за буйки осознанно и с полным пониманием возможных последствий, а не по глупости.



Правило № 6. Не бойтесь. Если вас отчислили из вуза за гей-паблики, то жизнь на этом не закончилась. Вы вполне можете поступить в другой вуз с более вменяемым и человечным руководством.

Удачи:)



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