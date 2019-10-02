Преподаватели новосибирского вуза для чиновников пожаловались на низкие зарплаты

Так преподаватели надеются привлечь внимание к своим проблемам Фото: Густаво Зырянов

Работники Сибирского института управления, который работает в Новосибирске как филиал РАНХиГС, пожаловались в Москву на низкие зарплаты и отсутствие финансирования — так они надеются привлечь внимание к своим проблемам. Как сообщила корреспонденту НГС председатель профкома СИУ РАНХиГС Галина Плясуля, коллектив вуза послал на имя ректора РАНХиГСа Владимира Мау письмо с просьбой обратить внимание на отсутствие социальной поддержки и низкие зарплаты. «Во-первых у нас исчерпаны все возможности договориться. Мы не хотели бы этой публичности, хотели бы решить его внутрикорпоративно, но поскольку директор выступил на НТН-24 с интервью и то, о чём он говорил публично, это нас не только возмутило. Нас это оскорбляет. Мы хотим, чтобы и нашу сторону выслушали. Решили обратиться к СМИ. Получается такая подача информации односторонняя. Вроде всё замечательно и хорошо, а у нас как раз поставлены вопросы, которые волнуют коллектив. Но директор не видит необходимости эти вопросы решать», — объяснила Плясуля.

На видео выступление директора СИУ РАНХиГСа начинается с 19:25

В распоряжении редакции НГС оказался текст обращения к ректору московской академии. «Слова директора далеки от объективной реальности о стоимости часа преподавательского труда, якобы доходящего до 1000 рублей, о размере заработной платы большинства преподавателей, и о том, какой ценой она достигается. Досадно, что, искажая информацию, директор Института забыл о вопросах этики, и о том, как после этого интервью он будет смотреть в глаза преподавателям. Ясно одно: его интервью еще раз подтверждает, что руководство Института не намерено решать проблемы в сфере оплаты труда работников», — отмечается в письме. В тексте говорится, что недовольство политикой филиала выражает большинство сотрудников. При этом, замечают авторы обращения, за 1 час преподавания кандидату наук или доценту платят 210 рублей, старшие преподаватели при этом получают всего 115 рублей. «Сравните и задумайтесь: должностной оклад штатного доцента, кандидата наук на ставку в объеме 900 часов в нашем институте составляет 15 200 рублей, тогда как оклад старшего преподавателя без степени в вузах города Новосибирска сегодня составляет уже не менее 18 000 рублей. Должностной оклад и доцента, и старшего преподавателя Сибирского института управления в два раза ниже, чем в вузах города Новосибирска», — негодуют авторы обращения.