Преподаватели новосибирского вуза для чиновников пожаловались на низкие зарплаты

Работники Сибирского института управления, который работает в Новосибирске как филиал РАНХиГС, пожаловались в Москву на низкие зарплаты и отсутствие финансирования — так они надеются привлечь внимание к своим проблемам.
Как сообщила корреспонденту НГС председатель профкома СИУ РАНХиГС Галина Плясуля, коллектив вуза послал на имя ректора РАНХиГСа Владимира Мау письмо с просьбой обратить внимание на отсутствие социальной поддержки и низкие зарплаты.
«Во-первых у нас исчерпаны все возможности договориться. Мы не хотели бы этой публичности, хотели бы решить его внутрикорпоративно, но поскольку директор выступил на НТН-24 с интервью и то, о чём он говорил публично, это нас не только возмутило. Нас это оскорбляет. Мы хотим, чтобы и нашу сторону выслушали. Решили обратиться к СМИ. Получается такая подача информации односторонняя. Вроде всё замечательно и хорошо, а у нас как раз поставлены вопросы, которые волнуют коллектив. Но директор не видит необходимости эти вопросы решать», — объяснила Плясуля.
На видео выступление директора СИУ РАНХиГСа начинается с 19:25
В распоряжении редакции НГС оказался текст обращения к ректору московской академии.
«Слова директора далеки от объективной реальности о стоимости часа преподавательского труда, якобы доходящего до 1000 рублей, о размере заработной платы большинства преподавателей, и о том, какой ценой она достигается. Досадно, что, искажая информацию, директор Института забыл о вопросах этики, и о том, как после этого интервью он будет смотреть в глаза преподавателям. Ясно одно: его интервью еще раз подтверждает, что руководство Института не намерено решать проблемы в сфере оплаты труда работников», — отмечается в письме.
В тексте говорится, что недовольство политикой филиала выражает большинство сотрудников. При этом, замечают авторы обращения, за 1 час преподавания кандидату наук или доценту платят 210 рублей, старшие преподаватели при этом получают всего 115 рублей.
«Сравните и задумайтесь: должностной оклад штатного доцента, кандидата наук на ставку в объеме 900 часов в нашем институте составляет 15 200 рублей, тогда как оклад старшего преподавателя без степени в вузах города Новосибирска сегодня составляет уже не менее 18 000 рублей. Должностной оклад и доцента, и старшего преподавателя Сибирского института управления в два раза ниже, чем в вузах города Новосибирска», — негодуют авторы обращения.
Как сообщил корреспонденту НГС один из профессоров Сибирского института управления, сейчас есть большая разница между зарплатами профессоров с учёной степенью и простыми преподавателями.
«Я получаю хорошо, но что касается старших преподавателей без степени — действительно очень низкая зарплата. Но она в целом по стране такая. <...> Но вся штука состоит в том, что руководить дипломными работами преподавателям, не имеющим учёные степени, запретили. И они не работают с магистратурой, а у нас она занимает большое место. Следовательно, пошла большая дифференциация между остепенёнными (имеющими учёную степень. — Прим. ред.) и не остепенёнными. Скорее всего письмо написали именно не остепенённые», — предположил он.
В сентябре появилась информация, что студентам Сибирского института управления, который работает в Новосибирске как филиал РАНХиГС, запретят ходить на митинги и участвовать в предвыборных кампаниях. В вузе эту информацию опровергли, сославшись на то, что журналисты неверно трактовали слова Владимира Мау.