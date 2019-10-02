Власти Новосибирской области заказали такси для депутатов Госдумы за полмиллиона рублей

Под характеристики, указанные в документах закупки, подходит в том числе и «Тойота Камри» — одна из самых любимых машин новосибирских чиновников Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Управление делами губернатора и правительства Новосибирской области собирается потратить больше полумиллиона рублей на аренду машин для депутатов Госдумы.

Сейчас региональные власти ищут организацию, которая в 2020 году будет по заявкам подавать машины с водителями для депутатов Государственной думы от Новосибирской области.

«Исполнитель обязан <…> предоставлять транспортные средства по адресу, указанному заказчиком, в течение 20 минут с момента его вызова, поступившего посредством телефонной связи; обеспечить выезд заказчика в любую точку Новосибирской области круглосуточно, ежедневно, в выходные и праздничные дни», — говорится в документах электронного аукциона, размещённого на сайте госзакупок.



Отдельно в документах закупки оговариваются характеристики машин, которые планируют подавать депутатам. Это должны быть чёрные переднеприводные седаны не старше 2015 года с левым рулём, с объёмом двигателя не меньше 1990 кубических сантиметров и мощностью не меньше 140 лошадиных сил. При этом на этих автомобилях не могут быть размещены рекламные надписи или какая-то другая посторонняя информация и предметы.

По оценке редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко, под характеристики, указанные в документах электронного аукциона, в частности, подходит «Тойота Камри». Заказчик рассчитывает, что в общей сложности депутаты Госдумы будут ездить на этих машинах в течение 700 часов. При этом одновременно им может понадобиться до семи автомобилей.

Всего на транспортные услуги для депутатов Госдумы правительство Новосибирской области планирует потратить 554,2 тысячи рублей — такова начальная (максимальная) цена контракта. На оплату этих услуг пойдут деньги регионального бюджета. Электронный аукцион состоится 15 октября.