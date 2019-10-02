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Стиль и красота

Новосибирская актриса попала в топ-100 самых сексуальных женщин страны

Она обогнала в рейтинге Кристину Асмус, Ольгу Куриленко и Светлану Лободу

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Мария Шумакова снималась в сериалах «Сладкая жизнь», «Зверобой 3», «Второе зрение» и других

Мария Шумакова снималась в сериалах «Сладкая жизнь», «Зверобой 3», «Второе зрение» и других

Журнал MAXIM опубликовал ежегодный рейтинг «100 самых сексуальных женщин страны» — в него попала актриса из Новосибирска Мария Шумакова.

30-летнюю героиню сериала «Сладкая жизнь» поместили на 44-е место — это выше, чем у Алсу, Алёны Водонаевой, Аллы Михеевой, Светланы Лободы, Ольги Куриленко, Кристины Асмус и других известных россиянок. В прошлом году позиции Марии Шумаковой были выше — редакция журнала поместила её на 28-ю строчку

«Мария громко заявила о себе, сыграв Наташу в сериале "Сладкая жизнь". И по устоявшейся традиции вскоре оказалась на страницах MAXIM. В 2019 году Мария продолжает победную одиссею по сериалам — что неминуемо отразится на её позиции в рейтинге», — написали составители рейтинга.

За год новосибирская актриса ухудшила свои позиции в топ-100

За год новосибирская актриса ухудшила свои позиции в топ-100

В этом году список самых сексуальных женщин России возглавила бывшая участница группы Serebro, а ныне певица под псевдонимом Molly Ольга Серябкина. На втором месте — актриса Наталья Рудова, а на третьем — топ-модель Ирина Шейк. 

Жительницы Новосибирска нередко рвутся на обложки мужских журналов — в прошлом году сразу несколько приняли участие в конкурсе Miss MAXIM. А годом ранее в таком же победила новосибирская модель — она ответила на обидные комментарии на НГС.

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    КОММЕНТАРИИ (18)

    2 окт 2019 в 17:09

    Девочки с местных сайтов об услугах девочек сейчас дружно поржали... что уж тут такого прям топового?

    2 окт 2019 в 17:06

    "Вываливаются" не красиво.....как то по "деревенски пошло"......

    Фото пользователя
    2 окт 2019 в 17:12

    неплоха!)))к.асмус сексуальная?ну не знаю.лобода-это имплант ходячий,губы одни только отталкивают....