Новосибирская актриса попала в топ-100 самых сексуальных женщин страны

Мария Шумакова снималась в сериалах «Сладкая жизнь», «Зверобой 3», «Второе зрение» и других

Журнал MAXIM опубликовал ежегодный рейтинг «100 самых сексуальных женщин страны» — в него попала актриса из Новосибирска Мария Шумакова.

30-летнюю героиню сериала «Сладкая жизнь» поместили на 44-е место — это выше, чем у Алсу, Алёны Водонаевой, Аллы Михеевой, Светланы Лободы, Ольги Куриленко, Кристины Асмус и других известных россиянок. В прошлом году позиции Марии Шумаковой были выше — редакция журнала поместила её на 28-ю строчку.

«Мария громко заявила о себе, сыграв Наташу в сериале "Сладкая жизнь". И по устоявшейся традиции вскоре оказалась на страницах MAXIM. В 2019 году Мария продолжает победную одиссею по сериалам — что неминуемо отразится на её позиции в рейтинге», — написали составители рейтинга.

