Массовое ДТП у «Сибирской ярмарки»: на Красном проспекте перевернулись две машины

В ДТП никто не пострадал, но теперь на Красном проспекте образовалась пробка

Массовое ДТП случилось на Красном проспекте, неподалёку от здания бывшей «Сибирской ярмарки» — на место выехал экипаж ГИБДД.

Как сообщил корреспонденту НГС читатель Руслан, в аварию попали сразу четыре автомобиля. От удара один из автомобилей опрокинулся на крышу, а другой завалился на бок.

«Сейчас там проехать нельзя, все едут через сквер (по аллее. — Прим. ред.), который разделяет полосы», — объяснил он.