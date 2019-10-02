Массовое ДТП у «Сибирской ярмарки»: на Красном проспекте перевернулись две машины

Массовое ДТП случилось на Красном проспекте, неподалёку от здания бывшей «Сибирской ярмарки» — на место выехал экипаж ГИБДД.
Как сообщил корреспонденту НГС читатель Руслан, в аварию попали сразу четыре автомобиля. От удара один из автомобилей опрокинулся на крышу, а другой завалился на бок.
«Сейчас там проехать нельзя, все едут через сквер (по аллее. — Прим. ред.), который разделяет полосы», — объяснил он.
Как уточнил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, авария случилась напротив здания «Сибирской ярмарки» на улице Красный проспект, 220.
«В данном ДТП никто не пострадал», — добавил Владислав Савченков.
Вечером в среду, 25 сентября, на улице Краузе в Калининском районе Новосибирска произошла массовая авария с участием пяти автомобилей — за медицинской помощью обратились 4 человека.