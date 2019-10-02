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Массовое ДТП у «Сибирской ярмарки»: на Красном проспекте перевернулись две машины

Водители объезжают затор по аллее между полосами дороги

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В ДТП никто не пострадал, но теперь на Красном проспекте образовалась пробка

В ДТП никто не пострадал, но теперь на Красном проспекте образовалась пробка

Массовое ДТП случилось на Красном проспекте, неподалёку от здания бывшей «Сибирской ярмарки» — на место выехал экипаж ГИБДД.

Как сообщил корреспонденту НГС читатель Руслан, в аварию попали сразу четыре автомобиля. От удара один из автомобилей опрокинулся на крышу, а другой завалился на бок.

«Сейчас там проехать нельзя, все едут через сквер (по аллее. — Прим. ред.), который разделяет полосы», — объяснил он. 

Одна из машин перевернулась на крышу, а другая легла на бок&nbsp;

Одна из машин перевернулась на крышу, а другая легла на бок 

Как уточнил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, авария случилась напротив здания «Сибирской ярмарки» на улице Красный проспект, 220.

«В данном ДТП никто не пострадал», — добавил Владислав Савченков.

Вечером в среду, 25 сентября, на улице Краузе в Калининском районе Новосибирска произошла массовая авария с участием пяти автомобилей — за медицинской помощью обратились 4 человека.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    2 окт 2019 в 16:50

    Это модно штоли сегодня, тренд такой? Что ни столкновение - все перевертыши сплошные! Вы ездить научитесь когда-нибудь, нет? Зима скоро, страшно представить, что буду отчебучивать эти корытоводители!

    Qwerty
    2 окт 2019 в 16:47

    А руль то у них справа. Тут все понятно. Обоюдка. По причине пруля головного мозга.

    Онотоле
    2 окт 2019 в 16:47

    Дымка, гололед, колея, итог очевиден