Джипов развелось: каждый 4-й новосибирец ездит на кроссовере или внедорожнике — в топе «Нива» и CR-V

В Новосибирской области зарегистрировано
«В Новосибирской области моделей LADA 4x4 —
В целом по стране на учете значатся 10,15 миллиона кроссоверов и внедорожников, что составляет 23% от общего парка легковых авто. По брендам также лидирует LADA, на втором месте — Toyota, на третьем — Nissan.
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