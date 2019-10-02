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Джипов развелось: каждый 4-й новосибирец ездит на кроссовере или внедорожнике — в топе «Нива» и CR-V

В Новосибирской области насчитали 233 тысячи кроссоверов и внедорожников

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LADA 4x4, она же «Нива», выпускается в одном кузове с 1977 года

LADA 4x4, она же «Нива», выпускается в одном кузове с 1977 года

В Новосибирской области зарегистрировано 233 200 кроссоверов и внедорожников, а всего на учете ГИБДД в регионе состоит 812 000 легковых автомобилей. Самым популярным SUV является отечественная LADA 4x4, остальные машины в топ-5 — иномарки.

«В Новосибирской области моделей LADA 4x4 — 23 300 штук, Honda CR-V — 14 400 штук, Toyota RAV4 — 13 900 штук, Chevrolet Niva — 10 500 штук, Subaru Forester — 8700 штук», — уточнил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов. 

В целом по стране на учете значатся 10,15 миллиона кроссоверов и внедорожников, что составляет 23% от общего парка легковых авто. По брендам также лидирует LADA, на втором месте — Toyota, на третьем — Nissan. 

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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    КОММЕНТАРИИ (20)

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    2 окт 2019 в 18:05

    Были бы нормальные дороги, ездили бы на спорткарах. Кроссовер в семье это не понты, а жизненная необходимость.

    Честный гражданин
    2 окт 2019 в 17:59

    Так в Новосибирске живем , не в Сочи ... тут зимой бывает без полного привода даже со двора не выехать . Не то что куда нибудь съездить погулять.

    Qwerty
    2 окт 2019 в 18:00

    Есть одаренные которые берут прулехлам 98 года а есть еще умнее - берут древний джип и разносят вонь от него по всему городу. Вот и вся статистика.