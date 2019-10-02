Джипов развелось: каждый 4-й новосибирец ездит на кроссовере или внедорожнике — в топе «Нива» и CR-V

LADA 4x4, она же «Нива», выпускается в одном кузове с 1977 года

В Новосибирской области зарегистрировано 233 200 кроссоверов и внедорожников, а всего на учете ГИБДД в регионе состоит 812 000 легковых автомобилей. Самым популярным SUV является отечественная LADA 4x4, остальные машины в топ-5 — иномарки.

«В Новосибирской области моделей LADA 4x4 — 23 300 штук, Honda CR-V — 14 400 штук, Toyota RAV4 — 13 900 штук, Chevrolet Niva — 10 500 штук, Subaru Forester — 8700 штук», — уточнил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

В целом по стране на учете значатся 10,15 миллиона кроссоверов и внедорожников, что составляет 23% от общего парка легковых авто. По брендам также лидирует LADA, на втором месте — Toyota, на третьем — Nissan.