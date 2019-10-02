Новосибирского патологоанатома посадили в СИЗО по делу о миллионной взятке

Заведующего патологоанатомическим отделением отправили в СИЗО, а менеджера похоронной фирмы — под домашний арест

«По данным следствия, в период времени с января 2010 по июль 2019 года заведующий патологоанатомическим отделением ГБУЗ НСО "Городская клиническая больница № 1 " <…> систематически получал лично от менеджера ООО "Некрополь" взятки на общую сумму более 1 миллиона рублей», — сообщили в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением городской больницы № 1 — его обвиняют в получении взяток за рекламу похоронной фирмы перед родственниками умерших.

По версии следователей, за эти деньги заведующий отделением должен был просить своих подчинённых, чтобы они рекомендовали родственникам умерших обращаться в ООО «Некрополь» как в организацию, которая способна качественно оказать ритуальные услуги.



В Следственном управлении уточнили, что 47-летний заведующий патологоанатомическим отделением задержан и отправлен в СИЗО, ему предъявили обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 44-летнюю менеджера ООО «Некрополь» поместили под домашний арест — ей, соответственно, предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».



Корреспондент НГС направила в пресс-службу минздрава Новосибирской области официальный запрос с просьбой уточнить, будет ли заведующий патологоанатомическим отделением ГКБ № 1 уволен в связи с возбуждением уголовного дела. Связаться с руководством похоронного дома «Некрополь» оперативно не удалось.

Ранее новосибирского полицейского заподозрили в получении взятки от представителя ритуального агентства за сведения о смерти двух человек.

