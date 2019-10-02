Новосибирского патологоанатома посадили в СИЗО по делу о миллионной взятке

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением городской больницы
«По данным следствия, в период времени с января 2010 по июль 2019 года заведующий патологоанатомическим отделением ГБУЗ НСО "Городская клиническая больница
По версии следователей, за эти деньги заведующий отделением должен был просить своих подчинённых, чтобы они рекомендовали родственникам умерших обращаться в ООО «Некрополь» как в организацию, которая способна качественно оказать ритуальные услуги.
В Следственном управлении уточнили, что 47-летний заведующий патологоанатомическим отделением задержан и отправлен в СИЗО, ему предъявили обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 44-летнюю менеджера ООО «Некрополь» поместили под домашний арест — ей, соответственно, предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».
Корреспондент НГС направила в пресс-службу минздрава Новосибирской области официальный запрос с просьбой уточнить, будет ли заведующий патологоанатомическим отделением ГКБ
Ранее новосибирского полицейского заподозрили в получении взятки от представителя ритуального агентства за сведения о смерти двух человек.