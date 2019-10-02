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Криминал

Новосибирского патологоанатома посадили в СИЗО по делу о миллионной взятке

За эти деньги он должен был заставлять подчинённых рекламировать услуги похоронной фирмы

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Заведующего патологоанатомическим отделением отправили в СИЗО, а менеджера похоронной фирмы — под домашний арест

Заведующего патологоанатомическим отделением отправили в СИЗО, а менеджера похоронной фирмы — под домашний арест

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением городской больницы № 1 — его обвиняют в получении взяток за рекламу похоронной фирмы перед родственниками умерших.

«По данным следствия, в период времени с января 2010 по июль 2019 года заведующий патологоанатомическим отделением ГБУЗ НСО "Городская клиническая больница № 1" <…> систематически получал лично от менеджера ООО "Некрополь" взятки на общую сумму более 1 миллиона рублей», — сообщили в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.

По версии следователей, за эти деньги заведующий отделением должен был просить своих подчинённых, чтобы они рекомендовали родственникам умерших обращаться в ООО «Некрополь» как в организацию, которая способна качественно оказать ритуальные услуги.

В Следственном управлении уточнили, что 47-летний заведующий патологоанатомическим отделением задержан и отправлен в СИЗО, ему предъявили обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 44-летнюю менеджера ООО «Некрополь» поместили под домашний арест — ей, соответственно, предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

Корреспондент НГС направила в пресс-службу минздрава Новосибирской области официальный запрос с просьбой уточнить, будет ли заведующий патологоанатомическим отделением ГКБ № 1 уволен в связи с возбуждением уголовного дела. Связаться с руководством похоронного дома «Некрополь» оперативно не удалось. 

Ранее новосибирского полицейского заподозрили в получении взятки от представителя ритуального агентства за сведения о смерти двух человек.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Ольга
    2 окт 2019 в 16:23

    Мне бы столько давали,я бы тоже рекламировала. Лично я не вижу в этом никокого преступления. Это же не обман,Никрополь выполнял же свои обязанности,а соглашаться или нет,ваш выбор. Когда у меня умер отец,я звонила в ИМИ,что было на слуху,хотя и знала,что есть фирмы и дешевле. Просто не та ситуация,чтобы обзванивать и сопоставлять цены. Если бы этот заведующии брал деньги и подтасовывал экспертизы,тогда да.

    Фото пользователя
    2 окт 2019 в 16:15

    как низко пасть.бизнес на костях!

    Сэм
    2 окт 2019 в 16:23

    Это вообще не новость. В каждом морге кто-то кормится, рекламируя услуги. Конкуренты из другой похоронной заказали скорее всего.