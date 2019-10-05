Почему из школы уходят молодые учителя? Честная колонка о ситуации в образовании

Учителей не хватает, и нагрузку перекладывают на тех, кто продолжает работать за скромную зарплату Фото: Иван Рейзвих

О проблемах образования в России можно говорить долго и упорно. В основе лежит недофинансирование отрасли и отношение к ней как к сфере услуг. Рыночные отношения в школе берут верх, хотя многие воспринимают её по старинке. Осложняется это все недопониманием и отсутствием желания к диалогу между родительским сообществом и педагогами. Учитель истории и обществознания Степан Кошкарёв рассказывает, из-за чего молодые педагоги бегут из школы. Почитайте его колонку:

Родители винят школу (и есть за что), а школа — родителей (и есть за что). В итоге заложниками системы становятся все участники: дети, родители и педагоги.



Но почему в последнее время так выделяют именно молодых учителей? Ответ прост: сегодня в школе существует дефицит кадров, который решается путем увеличения нагрузки на одного учителя. В России высока доля педагогов пенсионного и предпенсионного возраста. По словам министра просвещения Ольги Васильевой, количество молодых учителей колеблется в пределах 11–13%. В 2019 году уже не осталось сфер, где не произошли перемены. Школа — не исключение (использование цифровых технологий, требований к учителю и т. д.), но для реализации этих изменений с условием сохранения лучших традиций образования нужны и новые люди.

Но что же им мешает приходить или оставаться в сфере образования?

1. Финансовые условия Проблема заработной платы в системе образования является центральной. Например, за одну ставку педагог в Омске получает 8572 рубля. Заработная плата — это индекс ценности труда. Оценивание одной педагогической ставки такой смешной суммой — это обесценивание труда педагога в глазах общества и государства. Это показатель отношения государства к системе образования и к детям, которые в ней обучаются.

Куда циничнее это выглядит тогда, когда мы обратимся к величине прожиточного минимума Омской области, которая составляет 10 864 рубля для трудоспособного населения. Получается, что одна ставка учителя оценивается в меньшей степени, чем та величина, которая необходима для минимального выживания. Я не говорю о каком-либо развитии человека и личности. Хотя чиновники считают зарплату учителей не за ставку, а за общий доход. Отсюда получается, что в среднем учителя Омска зарабатывают 37 551,4 рубля. Это данные Омскстата, которые завышены и не имеют ничего общего с реальностью. Молодые учителя, чтоб хоть как-то прожить, набирают дополнительные часы. Они преподают не 18 часов в неделю, а 26, 30, 42 урока. А что такое один урок? Это прежде всего подготовка к нему. Для молодого учителя это — разработка методики, для тех, у кого есть опыт, — улучшение уже существующих планов на урок. Для того, чтоб качественно подготовить один урок в соответствии со всеми требованиями федерального государственного стандарта, требуется в среднем от часа до трех. Подсчитаем длительность трудовой недели? Переработка же вызывает в длительной перспективе эмоциональное выгорание, проблемы со здоровьем, а как следствие — снижение качества преподавания. В таком «угаре» у педагога теряется ориентир на личность ребенка, но развивается озлобленность всех участников образовательного процесса.

Когда я пришел работать в школу, мне дали 27 учебных часов плюс 5 часов домашнего обучения, зарплата была 19 500 рублей. На второй год нагрузка была 24 учебных часа с зарплатой в 12 500 рублей.

Учителю нужно быть примером для детей, но возможно ли это в сложившихся обстоятельствах? Фото: Иван Рейзвих

2. Низкий статус профессии Чтобы чему-то научить и воспитать подрастающее поколение, педагог должен быть примером для подражания и примером возможности достижения успеха для детей. Но в современном мире быть хорошим человеком мало.

Мы живем в обществе, где уровень дохода определяет статус человека (не обсуждаю моральную сторону этой позиции, думаю, что все понимают). А значит, когда ценность образования и знания, ценность людей, которые дают эти знания, очень низкая, то и стремиться к развитию не стоит. Происходит обесценивание образования.

Плюс ко всему, в нашей стране сложилась порочная практика, когда уважение к человеку, уважение к профессии строится на денежном достатке. По мнению части наших граждан, если человек много зарабатывает, он успешен, вот на кого стоит равняться и кого надо послушать. Если же мало, то он своего рода неудачник.

И уважение как у детей, так и у многих родителей не вызывает профессия педагога, так как она не считается престижной. Молодым людям, которые приходят на работу в образовательные учреждения, приходится сталкиваться с предвзятым отношением, недоверием. Дети сомневаются в том, что учитель может научить чему-то полезному, что пригодится в жизни. К сожалению, в СМИ, да и не только, дети видят другие примеры успеха, зачастую напрямую не связанные с образованием в школе и честным трудом. Кумовство, коррупция, обман и т. д. И мы имеем скандалы в школе, бесконечные унижения со стороны власти и некоторых родителей, а иногда и детей, которые ни во что не ставят школу и учителей. Да, мир изменился, и школа должна меняться, учитель сегодня — не единственный источник знаний, он не хранитель сакральных смыслов, как раньше. Но он все же учитель и занимается тем, что обучает, воспитывает и направляет своих учеников.

Но такого пренебрежения и унижения учителей никогда еще не было. Фразы, выбитые в памяти народа:



«Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес» (премьер-министр РФ Дмитрий Медведев). «Я вижу, что сегодня здесь в зале собрались преимущественно женщины. Хочу вам дать совет, чтобы вы ориентировались больше на личные дела и нашли мужа с достатком. В России много хороших мужиков, горняки есть…» (сопредседатель екатеринбургского штаба ОНФ и ректор УГГУ Николай Косарев). «Зачастую педагогические набиты всяким сбродом, который никуда не может попасть. И вот они выходят и идут работать учителями. […] С какой пьяной радости учителя должны получать не меньше моего? Я зарабатываю, а не получаю» (телеведущий канала Россия 1 Владимир Соловьёв). «Вспомните, пожалуйста, школы, куда ходят ваши дети. Там от одного до пяти звёздных учителей, к которым все хотят попасть, а остальные — это серая масса закомплексованных неудачников, которые не в состоянии в принципе развиваться. И чему они могут научить наших детей?» (проректор РАНХиГС Иван Федотов).

И это только то, что вспоминается сразу, а можно ещё поискать. 3. Проблема личного роста Доходы молодого специалиста весьма и весьма скромные. Он не открыл бизнес, не нашел богатого мужа, а просто работает в школе.

А теперь давайте подумаем, как при зарплате в 20 тысяч заработать себе на квартиру или обеспечить достойной жизнью семью? Ответа на этот вопрос нет, как и на другие вопросы… Активное занятие спортом? Походы в театр или кино? Покупка книг? Дополнительные курсы по другим направлениям? Поездка на курорт в отпуск? Остается несколько вариантов:

работать на одну ставку и голодать; работать гораздо больше, получать среднюю зарплату, но при этом времени на развитие личности и профессиональных навыков не остается.

А для учителя важно находиться в постоянном развитии и движении, потому что он отдает часть себя своим ученикам. А что он сможет отдать, если он пуст?

Итоги

Давайте представим нашего молодого специалиста. Он пришел в школу, получил свою первую зарплату, смутился, но подумал, что бывает и скоро станет лучше (не станет). Зашёл в класс, встретился с хамством учеников, потом с хамством их родителей (необязательно, но такое встречается нередко). Послушал унижения со стороны представителей власти. Почувствовал жалость со стороны близких после рассказа о своей зарплате и условиях труда. Поговорил с друзьями, которые работают продавцами в магазине, которые в этот отпуск ездили в Европу, записались в зал, да и вообще активно ходят во всякие места. Захотел так же… Но получил зарплату, послушал хамство, почувствовал жалость, ну и всё. Решил покинуть школу, так как хочет иного для себя. Это усредненный рассказ о молодом специалисте, бывают разные случаи и истории, но это именно о попсовом раскладе. P.S.

Дополнительные доходы федерального бюджета в 2018 году превысили два триллиона рублей, дополнительные доходы текущего года должны также превысить два триллиона рублей, а по оценкам председателя Счётной палаты Алексея Кудрина, будут более трех триллионов рублей. По моему мнению, любой отказ от повышения заработной платы в образовательной отрасли будет от лукавого.

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