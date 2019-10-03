Такие девушки как звёзды: новосибирец совместил снимки моделей и звёздного неба

«Я снимал на плёнку. Первым кадром шли звёзды, потом прямо поверх этого изображения фотографировал портреты. И суть проекта в том, чтобы объединить, так скажем, внутренний наш космос и внешний, — рассказал корреспонденту НГС о своих работах новосибирский фотограф Вячеслав Дёмин. — Сейчас эту технику используют достаточно редко, тем она и интереснее.

Новосибирский фотограф запечатлел в одном кадре звёздное небо и девушек — его выставка плёночных фото откроется в планетарии.

Фотограф накладывает один снимок на другой без помощи компьютера

То есть делается первый кадр, в моём случае это звёзды, а потом достаётся плёнка — она не проявляется, а отматывается обратно. И второй раз фото делается именно поверх [предыдущего]. Затем полностью готовый результат — проявляются два наложенных изображения. Соответственно, если возникает какая-то неприятность, неудачный дубль, узнать об этом можно будет только после проявки».

Вячеслав Дёмин — химик по профессии. Фотографией он занимается около 7 лет, а в последние три года увлекается съемкой на плёнку. Его выставка из 9 фотографий откроется завтра, 4 октября, в Большом новосибирском планетарии.

Самое сложное в процессе работы, считает он, — поймать погоду и суметь выехать под «хорошее небо», которое бывает только с августа по октябрь. Большую часть снимков звёздного неба он сделал год назад в Маслянинском районе, куда ездил с Сибирским астрономическим обществом.