Фото: фура врезалась в дом на границе с Новосибирской областью, два человека погибли

«По предварительным данным, 2 октября около 14:00 на 152 километре автодороги р-256 "Чуйский тракт" в Тальменском районе произошло ДТП. Мужчина-водитель, управляя грузовым автомобилем Scania совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Raum. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Тойота" от полученных травм скончались на месте происшествия. Также пострадал водитель грузового автомобиля», - рассказали корреспонденту НГС в алтайской ГИБДД.
В отделе пропаганды ГИБДД по Алтайскому краю уточнили, что в ДТП два человека погибли и один пострадал
В МЧС уточнили, что есть два пострадавших, но из-за ДТП, а не из-за пожара.
Вызов на пожар поступил в 14:50, информации по ликвидации пока нет.
«Столкнулись легковой автомобиль и грузовой. В результате грузовой автомобиль врезался ещё и в здание закрытое автосервиса — то есть он не функционировал в данный момент. Произошло возгорание, площадь пожара около 150 кв.м. Горела крыша строения: огонь ушёл на крышу», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Авария произошла в Тальменке на улице Мичурина.
На месте работают пожарные.