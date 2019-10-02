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Фото: фура врезалась в дом на границе с Новосибирской областью, два человека погибли

После происшествия здание загорелось

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После столкновения начался пожар

После столкновения начался пожар

В Алтайском крае недалеко от границы с Новосибирской областью фура въехала в здание.

«В Тальменке фура в здание влетала, горит здание и тягач», — написал в редакцию очевидец.

Если вы стали очевидцем этого пожара, сообщайте подробности в редакцию НГС на электронную почту news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру. 

Елена Громкова

«По предварительным данным, 2 октября около 14:00 на 152 километре автодороги р-256 "Чуйский тракт" в Тальменском районе произошло ДТП. Мужчина-водитель, управляя грузовым автомобилем Scania совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Raum. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Тойота" от полученных травм скончались на месте происшествия. Также пострадал водитель грузового автомобиля», - рассказали корреспонденту НГС в алтайской ГИБДД.

Елена Громкова

В отделе пропаганды ГИБДД по Алтайскому краю уточнили, что в ДТП два человека погибли и один пострадал

Елена Громкова

В МЧС уточнили, что есть два пострадавших, но из-за ДТП, а не из-за пожара.

Елена Громкова

Вызов на пожар поступил в 14:50, информации по ликвидации пока нет.

Елена Громкова

«Столкнулись легковой автомобиль и грузовой. В результате грузовой автомобиль врезался ещё и в здание закрытое автосервиса — то есть он не функционировал в данный момент. Произошло возгорание, площадь пожара около 150 кв.м. Горела крыша строения: огонь ушёл на крышу», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Елена Громкова

Авария произошла в Тальменке на улице Мичурина.

Елена Громкова
Елена Громкова

На месте работают пожарные.

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фура въехала в здание

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    КОММЕНТАРИИ (22)

    cerb
    2 окт 2019 в 15:28

    дальнобой дюже сильно по беляшикам соскучился - не совладал маленько..

    Фото пользователя
    2 окт 2019 в 15:40

    Ладно не на встречку, а то бы без трупов не обошлось. Повезло можно сказать.

    Фото пользователя
    2 окт 2019 в 15:37

    Наверно уснул.