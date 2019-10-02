Фото: фура врезалась в дом на границе с Новосибирской областью, два человека погибли

В Алтайском крае недалеко от границы с Новосибирской областью фура въехала в здание.

«В Тальменке фура в здание влетала, горит здание и тягач», — написал в редакцию очевидец.

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