Чиновники потратят 103 миллиона на расселение дома, который может внезапно рухнуть

Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области предложило выделить деньги на расселение опасного дома в городе Обь — в середине августа из него эвакуировали людей из-за больших трещин на стенах.
Информация об этом появилась на сайте «Электронной демократии Новосибирской области» сегодня, 2 октября. Как уточняется в тексте проекта распоряжения, на расселение дома на улице Военный городок, 110 выделят 103,6 миллиона рублей.
«В целях ликвидации чрезвычайной ситуации, обусловленной потерей жилым домом своей функциональности, и возможным внезапным обрушением жилого дома, на расселение граждан из многоквартирного дома», — объясняется в документе.
В середине августа жители 4-этажного дома по адресу Военный городок, 110 услышали треск стен и решили покинуть квартиры. Часть уехала к родственникам и знакомым, остальных поселили в школе. Дом был признан аварийным с 2016 года, тем не менее власти провели повторную экспертизу, чтобы понять, насколько опасно в нём находиться. По результатам экспертизы власти приняли решение расселять дом, а жильцам компенсировать временную аренду жилья.