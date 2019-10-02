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Мой дом

Чиновники потратят 103 миллиона на расселение дома, который может внезапно рухнуть

Пока жильцы живут в съёмных квартирах за счёт бюджета

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Дом в Оби начал трещать в середине августа&nbsp;

Дом в Оби начал трещать в середине августа 

Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области предложило выделить деньги на расселение опасного дома в городе Обь — в середине августа из него эвакуировали людей из-за больших трещин на стенах.

Информация об этом появилась на сайте «Электронной демократии Новосибирской области» сегодня, 2 октября. Как уточняется в тексте проекта распоряжения, на расселение дома на улице Военный городок, 110 выделят 103,6 миллиона рублей. 

«В целях ликвидации чрезвычайной ситуации, обусловленной потерей жилым домом своей функциональности, и возможным внезапным обрушением жилого дома, на расселение граждан из многоквартирного дома», — объясняется в документе.

В середине августа жители 4-этажного дома по адресу Военный городок, 110 услышали треск стен и решили покинуть квартиры. Часть уехала к родственникам и знакомым, остальных поселили в школе. Дом был признан аварийным с 2016 года, тем не менее власти провели повторную экспертизу, чтобы понять, насколько опасно в нём находиться. По результатам экспертизы власти приняли решение расселять дом, а жильцам компенсировать временную аренду жилья

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    КОММЕНТАРИИ (21)

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    2 окт 2019 в 16:46

    Почему кто-то должен получить квартиру на халяву, некоторые и не в первый раз, а кто-то последние гроши отдаёт что-бы купить себе жильё? Боитесь что дом рухнет, так купите себе новую квартиру и будет вам счастье! Дак нет, будут сидеть до последнего, ждать милостыню от государства. Я тоже хочу, мне тогда тоже дайте хатку...

    Памятник
    2 окт 2019 в 16:46

    Жаль что я живу не в этом доме, так бы расселили по халяве. Кстати, какие условия расселения?

    Фото пользователя
    2 окт 2019 в 16:47

    Сколько семей живут в этом доме?