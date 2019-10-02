Чиновники потратят 103 миллиона на расселение дома, который может внезапно рухнуть

Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области предложило выделить деньги на расселение опасного дома в городе Обь — в середине августа из него эвакуировали людей из-за больших трещин на стенах.

Информация об этом появилась на сайте «Электронной демократии Новосибирской области» сегодня, 2 октября. Как уточняется в тексте проекта распоряжения, на расселение дома на улице Военный городок, 110 выделят 103,6 миллиона рублей.

«В целях ликвидации чрезвычайной ситуации, обусловленной потерей жилым домом своей функциональности, и возможным внезапным обрушением жилого дома, на расселение граждан из многоквартирного дома», — объясняется в документе.