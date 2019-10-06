Что не так с отцами в России. Колонка о мужской суперсиле и о том, почему не от кого рожать

Альфа-самцовость должна двигаться в сторону развития нормальных человеческих качеств — реальной поддержки, договороспособности и вовлечения в воспитание детей, считает Ольга Фото: из личного архива Ольги Куликовой

Есть некоторые виды позитивного опыта, который нельзя получить за деньги и почти нереально бесплатно. Можно найти внимательного любовника, хоть раз в жизни накопить себе на хороший шопинг, без чувства вины обсудить свои проблемы в кабинете психолога. Но что недоступно большинству российских женщин — это опыт родительства в партнерстве с мужчиной, который является полноценным отцом, то есть отцом на все свои 50%, определенные семейным кодексом. Именно об этом в авторской колонке рассуждает Ольга Куликова.

Поясняю. «Дети — бабье дело». «Ты мне роди, а я перезвоню». «Нормальный мужик в декрет не пойдёт». Это всё — не так. Мне 38, сыну 15. Иногда я осторожно думаю, что могла бы, в теории, родить ещё. И что, наверное, это совсем иные переживания, другой приятный опыт — растить ребенка, когда не ты одна за него в ответе. Когда рядом в режиме 24/7 (а не после работы, в выходные, когда не сильно устал или по праздникам) есть человек, способный подхватить и полноценно нести любую родительскую задачу: идти в поликлинику, подстригать ногти, укладывать спать, успокаивать, развлекать, принимать ответственные решения, брать больничный, бросать работу и мчаться в садик, ходить на родительские собрания, мастерить поделки, вовремя давать лекарства, искать нужных врачей, отвечать на вопросы, возить в школу, забирать с тренировки, часами просиживать на соревнованиях и многое другое. Причем человек делает это не потому, что с ним заранее согласовали график, напомнили 10 раз или заставили, а потому, что он вовлечен в процесс общения с ребенком, способен самостоятельно оценить, что нужно делать, и — бинго! — делает это.

Этот мужчина знает, когда и чем кормить ребенка, не забывает погладить одежду на завтра, видит, что сапоги стали малы, а в следующем сезоне надо покупать куртку, обращает внимание на погоду и может найти в доме шапку, если будет похолодание. Он заглядывает в холодильник не только с целью взять поесть, а чтобы проверить запасы и, если нужно, вечером зайти в магазин. И если вдруг случится расстаться, то мысль оставить ребенка этому человеку на пару дней или насовсем не вызывает у матери приступа паники и страха за психическое здоровье детей, потому что второй — такой же полноценный родитель, он сделает для детей максимум возможного. Это не фантастика, такие мужчины бывают, просто их очень мало. У меня такой папа. С ним можно спокойно оставить младенца любого возраста, они прекрасно проведут время. Когда мы с сестрой были маленькими, он вставал к нам ночами. Говорил, что дети чувствуют запах молока от матери, просыпаются и просят есть; а если встает отец — достаточно немного покачать, и они засыпают. Он может делать вообще всё в доме, и никогда обязанности в моей родительской семье не делились на мужские и женские. Он не силен в развивающем общении с детьми школьного возраста, но, если папа присматривает за ребенком на больничном, тот всегда будет полноценно накормлен, по погоде одет и выгулян, отведен в поликлинику и пролечен в соответствии с рекомендациями врача. Если папа и будет звонить, то чтобы рассказать, как идут дела, как ели и как спали, а не с паническими «Чем его кормить?», «Он отказывается пить таблетки!» и «Я не мог его уложить, поэтому мы весь день смотрим мультики».

В кругу моих ближних и дальних знакомых подобных отцов всего пара-тройка. Это мужчины лет на десять младше меня. Другое поколение, другое отношение к роли женщины.

Меньше махрового патриархата, больше осознанности. Ольга Куликова

Есть желание переживать опыт родительства, быть важным человеком для своего ребенка, а не картонной фигурой «папа в доме главный». Для меня шансы найти такого партнера почти равны нулю, и, значит, я, пожалуй, больше не буду рожать.



Но я думаю, в ближайшие 10–20 лет именно эти мужские суперсилы станут самыми востребованными. Мужчина с ребенком в переноске будет считаться секси, в детских поликлиниках станет больше отцов, а детские разделы в интернет-магазинах будут ориентированы не только на матерей. Альфа-самцовость должна двигаться в сторону развития нормальных человеческих качеств — реальной поддержки, договороспособности и вовлечения в воспитание детей. Иначе — с учетом уровня жизни и зарплат в России — остается совсем мало мотивов, для чего женщине нужен мужчина.

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