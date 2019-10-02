«Женщина была, есть и будет слабым созданием»: что говорят новосибирцы об убийстве Натальи Устиновой

Наталья Устинова пропала 6 сентября. Почти месяц спустя её нашли мёртвой на пустыре. Как и кто убил женщину, пока неизвестно Фото: коллаж Юлии Шипициной

Гость

«Шокирует, что через три дня заводят уголовное дело и начинают серьезно искать! Ведь достаточно было бы подтверждения близких, друзей, что такая мать надолго без информации их не оставит в век мобильной связи, и уже сразу к поискам подключать все оперативные силы, средства, СМИ и волонтеров в первые часы после сообщения о пропаже матери».

Ringo «К сожалению, шансов мало было изначально на счастливый исход. Всё-таки поехала машину покупать одна. Соболезнования».

Философ «Женщины стали очень и очень самостоятельны. А вот физической силы у них от этого не прибавилось. Женщина была, есть и будет слабым созданием полностью, беспечно и всецело доверяясь мужчинам. Женщина с пеленок воспитана, что мужчина ее не обидит и не поднимет на нее руку. Женщинам пора менять свое сознание».

Ветер перемен

«Хоть бы один из этих негодяев (хочется написать совсем другое слово), из тех, кто тут орал, что это всё фейк и никакой пропажи не было, или про то, что загуляла, извинился! Нет, молчат, жалкие людишки».



АК! «Хоть бы другим бы женщинам пошло на ум, хоть капельку! Делайте выводы из этой истории и слушайте и слушайтесь мужа, что он вам говорит. Сами вы стратегически мыслить неспособны и последствий своих поступков не осознаете, слушайте и слушайтесь мужа, если он у вас вообще есть».

Elka «Очень жаль... Была надежда, что найдётся... Раньше за биткоины за пиццу расплачивались, а сейчас людей убивают, потому как они стоят бешеные деньги».

Местный

«Я ее не знал лично, но каждый день следил за новостями о ней, хотел, чтоб она нашлась живой и невредимой. Соболезнования родным и близким и, главное, сил и терпения пережить это всё».

Дядя Петя

«Вот еще инфа для размышления: биткоинами идёт расчёт в даркнете (наркота), суммы там гигантские. Чтобы их вводить-выводить (нал) нужны относительно легальные посредники, может, она и была таким посредником, с такими вот и связалась, а там что-то пошло не так... а для нарковоротил жизнь человека ничего не стоит...».

Жювеналь Хабиаримана «Печальная судьба Натальи должна нам всем напомнить песню Цоя "Следи за собой, будь осторожен". И то, что рядом с нами ходит куча негодяев, готовых убить даже за сравнительно небольшие бабки. Берегите себя».

