Школьник вышел из дома в Ленинском районе и пропал

Мальчик учился в школе № 20 , но во вторник он так и не пришёл на уроки

Вчера в Ленинском районе Новосибирска пропал подросток Иван Иванов — он вышел из дома и пропал.

Как сообщила корреспонденту НГС мама мальчика, 12-летний Иванов вышел утром из дома на улице Станиславского, но в школу он так и не пришёл.

«Я ушла в 7 часов на работу. Мне в 9:30 позвонила классный руководитель, сказала, что он не пришёл. В 12-м часу приехал племянник, открыл ему дверь и ушёл. Одноклассники говорили, что его в 16:00 видели, якобы он мыл фары [какой-то машины], а сзади стояли подростки. Всё, больше ничего неизвестно. В школу он не пошёл, потому что портфель я нашла его под столом спрятанный», — сообщила мама мальчика, добавив, что у неё нет предположений, где может находиться мальчик и по какой причине он мог уйти из дома.