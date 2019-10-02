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Школьник вышел из дома в Ленинском районе и пропал

На уроки он не пришёл, зато его видели, когда он мыл машины

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Мальчик учился в школе <nobr class="_">№ 20</nobr>, но во вторник он так и не пришёл на уроки

Мальчик учился в школе № 20, но во вторник он так и не пришёл на уроки

Вчера в Ленинском районе Новосибирска пропал подросток Иван Иванов — он вышел из дома и пропал.

Как сообщила корреспонденту НГС мама мальчика, 12-летний Иванов вышел утром из дома на улице Станиславского, но в школу он так и не пришёл.

«Я ушла в 7 часов на работу. Мне в 9:30 позвонила классный руководитель, сказала, что он не пришёл. В 12-м часу приехал племянник, открыл ему дверь и ушёл. Одноклассники говорили, что его в 16:00 видели, якобы он мыл фары [какой-то машины], а сзади стояли подростки. Всё, больше ничего неизвестно. В школу он не пошёл, потому что портфель я нашла его под столом спрятанный», — сообщила мама мальчика, добавив, что у неё нет предположений, где может находиться мальчик и по какой причине он мог уйти из дома.

Иван Иванов был одет в синюю куртку с капюшоном и салатовыми вставками на замках, чёрные брюки, чёрные кеды с белой подошвой.

В начале сентября волонтёры нашли пропавшего в посёлке Мошково под Новосибирском 11-летнего ребёнка — пропажу мальчика родители обнаружили вечером 2 сентября. При этом никаких ссор, со слов родителей, в семье не было. 

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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    2 окт 2019 в 14:15

    Найдётся бездельник...

    а как бы вы поступили?
    2 окт 2019 в 14:07

    Мальчуган грамотный, доверчивый, пошел в бизнес.