Генеральский подарок: мэрия подарила жене генерала Росгвардии Стригунова 10 соток в элитном посёлке

Жене генерала Виктора Стригунова мэрия в 2011 году выделила 10 соток на основании заявления женщины и закона о садах, дачах, огородах

«По сведениям управления по земельным ресурсам мэрии Новосибирска, дачный земельный участок площадью 1002 кв. м с кадастровым номером 54:35:031595:151 предоставлен Стригуновой М. Н. на основании заявления Стригуновой М. Н. от 20.01.2011, в соответствии со статьей 28 ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", статьей 3 ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", постановлением мэрии города Новосибирска от 09.02.2011 № 1097 "О предоставлении Стригуновой М.Н. в собственность занимаемого дачного земельного участка в Заельцовском районе"», — сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС.

В 2011 году, по данным мэрии, земельный участок № 101 в товариществе выделили жене Стригунова Марине.

В мэрии Новосибирска подтвердили, что семья командующего Сибирским округом Росгвардии Виктора Стригунова бесплатно получила землю на территории ДНТ «Удача» в Заельцовском районе города.

Выделенный участок оказался в сосновом бору в престижном месте Заельцовского района, а сам генерал в это время командовал внутренними войсками на Дальнем Востоке

Какие-либо подробности в мэрии уточнить не смогли — участок был выделен при прежнем мэре Новосибирска Владимире Городецком в 2011 году.

Генерал-полковник Виктор Строгонов 9 января 2012 года назначен командующим войсками Сибирского регионального командования внутренних войск МВД России. 1 декабря 2016 года командование преобразовано в Сибирский округ войск национальной гвардии РФ.

До перевода на службу в Сибирь Виктор Стригунов возглавлял Восточное региональное командование — внутренние войска на Дальнем Востоке.

В конце сентября НГС рассказал о расследовании новосибирского штаба Навального о коттедже генерал-полковника Виктора Стригунова в элитном посёлке «Удача». Чуть позже в Росгвардии рассказали, как у генерала появился дом, и сообщили о доходах командующего Росгвардией в Сибири.