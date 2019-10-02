Рубрики
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 7/10
usd 65.07
eur 70.84

Темы

СЕЙЧАС +10°С
Пробки 7/10
usd 65.07
eur 70.84

Все новости

Все новости
Криминал
Исчезновение Натальи Устиновой
Подробности

Пустырь, окраина и дачи: где следователи нашли тело пропавшей Натальи Устиновой

Тело спрятали на пустыре, рядом с которым она вышла из такси

Поделиться

10 338
43 Обсудить
Тело сибирячки нашли в районе улицы Бородина. Вдоль дороги растут деревья, так что заметить что-то за ними очень сложно&nbsp;

Тело сибирячки нашли в районе улицы Бородина. Вдоль дороги растут деревья, так что заметить что-то за ними очень сложно 

Пропавшую месяц назад Наталью Устинову нашли на пустыре в Кировском районе — тело женщины отправили на экспертизу, а следователи сейчас продолжают расследование. 

Известно, что сибирячка в день пропажи приехала на встречу на такси. Она попросила высадить её у дома по улице Виктора Уса, 15 и исчезла.

Место, куда выбросили тело Натальи, находится в районе улицы Бородина, недалеко от МРЭО ГИБДД, от многоэтажек на улице Виктора Уса сюда не больше 7 минут ходьбы. На самой улице Бородина двухэтажные старые дома соседствуют с дачными обществами, а между ними проходит граница города и Новосибирского района.

Улица пересекается с оживлённой Петухова, но даже в 7 вечера здесь практически не встретить прохожих.

Тело Натальи Устиновой выбросили на пустыре. Вдоль него идёт пешеходная дорожка, но из-за высоких кустов ни прохожие, ни проезжающие мимо водители могли не увидеть тех, кто привёз труп. Случайным свидетелем мог стать только тот, кто сам заехал на пустырь или ехал с Бородина по объездной дороге в посёлок Тулинский или СНТ Гагарина.

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали корреспонденту НГС о трёх версиях того, что могло произойти 6 сентября, в день исчезновения Устиновой. 

В середине сентября двух жителей Бердска отдали под суд за убийство 34-летней Ирины Синельниковой, которая пропала в январе 2019 года после того, как поехала продавать Peugeot 407.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

убийствоКировский район

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (43)

    Сергей
    2 окт 2019 в 17:42

    Пожалейте родственников.Дайте похоронить нормально девушку.Не пишите про это уже.А то с похорон будете вести онлайн трансляцию-не удивлюсь

    Фото пользователя
    2 окт 2019 в 17:37

    Так близко !????? Как они искали ?????? Але

    2 окт 2019 в 17:53

    а кинологической службы в полиции больше нет?