Пустырь, окраина и дачи: где следователи нашли тело пропавшей Натальи Устиновой

Тело сибирячки нашли в районе улицы Бородина. Вдоль дороги растут деревья, так что заметить что-то за ними очень сложно

Пропавшую месяц назад Наталью Устинову нашли на пустыре в Кировском районе — тело женщины отправили на экспертизу, а следователи сейчас продолжают расследование.

Известно, что сибирячка в день пропажи приехала на встречу на такси. Она попросила высадить её у дома по улице Виктора Уса, 15 и исчезла.

Место, куда выбросили тело Натальи, находится в районе улицы Бородина, недалеко от МРЭО ГИБДД, от многоэтажек на улице Виктора Уса сюда не больше 7 минут ходьбы. На самой улице Бородина двухэтажные старые дома соседствуют с дачными обществами, а между ними проходит граница города и Новосибирского района.