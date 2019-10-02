Пустырь, окраина и дачи: где следователи нашли тело пропавшей Натальи Устиновой

Пропавшую месяц назад Наталью Устинову нашли на пустыре в Кировском районе — тело женщины отправили на экспертизу, а следователи сейчас продолжают расследование.
Известно, что сибирячка в день пропажи приехала на встречу на такси. Она попросила высадить её у дома по улице Виктора Уса, 15 и исчезла.
Место, куда выбросили тело Натальи, находится в районе улицы Бородина, недалеко от МРЭО ГИБДД, от многоэтажек на улице Виктора Уса сюда не больше 7 минут ходьбы. На самой улице Бородина двухэтажные старые дома соседствуют с дачными обществами, а между ними проходит граница города и Новосибирского района.
Улица пересекается с оживлённой Петухова, но даже в 7 вечера здесь практически не встретить прохожих.
Тело Натальи Устиновой выбросили на пустыре. Вдоль него идёт пешеходная дорожка, но из-за высоких кустов ни прохожие, ни проезжающие мимо водители могли не увидеть тех, кто привёз труп. Случайным свидетелем мог стать только тот, кто сам заехал на пустырь или ехал с Бородина по объездной дороге в посёлок Тулинский или СНТ Гагарина.
Источники, знакомые с ситуацией, рассказали корреспонденту НГС о трёх версиях того, что могло произойти 6 сентября, в день исчезновения Устиновой.
В середине сентября двух жителей Бердска отдали под суд за убийство 34-летней Ирины Синельниковой, которая пропала в январе 2019 года после того, как поехала продавать Peugeot 407.