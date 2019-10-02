Убил за миллион и «Лэнд Крузер»: до суда дошло дело о наёмном убийстве

«По данным следствия, в декабре 2018 года к 19-летнему уроженцу города Новосибирска обратился 34-летний мужчина с предложением убить партнёра по бизнесу, пообещав ему за совершение преступления автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и денежное вознаграждение, показал фотографию потерпевшего, обеспечил информацией о месте жительства и распорядке дня», — сообщает Следственное управление СК РФ по Новосибирской области.

В Новосибирске завершилось расследование убийства 33-летнего мужчины, которого зарезали возле дома на улице Тверской в Ленинском районе в конце 2018 года.

По информации областной прокуратуры, обвиняемому предложили за убийство 1 миллион рублей.

Вечером 30 декабря 2018 года исполнитель приехал к дому потерпевшего, дождался его и ножом со спины нанес удары в шею и голову жертве.

«На крики мужчины из дома выбежали его родственники, которые пытались пресечь преступные действия обвиняемого, в результате чего получили ножевые ранения. От полученных ранений 33- летний мужчина скончался на месте происшествия, а злоумышленник скрылся», — сообщили в СК.



Вскоре подозреваемого задержали полицейские.

Следователи предъявили обвинение молодому человеку по ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Организация и руководство убийством по найму», а исполнителю по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство», п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

За наиболее тяжкое из этих преступлений — убийство по найму — предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненное лишение свободы, добавили в прокуратуре.

