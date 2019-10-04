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Экономика
Проблема

Повышать понравилось: сколько раз вырастут цены на коммуналку в 2020 году

В том, что тарифы на воду, свет, газ и отопление снова поднимут, уже никто не сомневается

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Многие ждали, что после 2019 года двойное повышение тарифов ЖКХ станет нормой

Многие ждали, что после 2019 года двойное повышение тарифов ЖКХ станет нормой

Решение менять коммунальные тарифы не один раз в июле, как это происходит уже много лет, а дважды — в начале года и летом, было принято прошлой осенью из-за поставщиков ресурсов: они жаловались, что из-за повышения НДС с 1 января 2019 года убытки предприятий вырастут минимум на 45 миллиардов. Ресурсникам пошли навстречу, а вот простых людей напугали: мало кто верил, что двухэтапная индексация тарифов будет разовой акцией. Ведь очевидно, что повышать прибыль дважды в год приятнее, чем один раз, а к хорошему привыкаешь быстро.

Сколько раз пересмотрят тарифы ЖКХ в следующем году? Мы спросили у ресурсников, ФАС и «коммунальных» депутатов Госдумы.

С чего всё началось

Налог на добавленную стоимость с 1 января 2019 года подняли для всех: был 18 процентов, а стал 20. Повышение НДС должно было удержать инфляцию и дать бюджету дополнительные деньги, которые власти планировали пустить на исполнение социального блока майских указов — образование и медицину. И если многие компании могли заложить эти деньги в стоимость товаров и услуг, то коммунальщикам пришлось сложнее: плату за ЖКУ просто так они поднять не могут. По закону делать это можно раз в год — 1 июля. Тогда поставщики ресурсов объявили, что будут работать в убыток, если им не разрешат поднять тарифы дважды за год. И создали отдельный законопроект, который бы решил этот вопрос. Одними из инициаторов закона стали представители ассоциации «ЖКХ и городская среда», куда входят в том числе и ресурсники. Опасения, что им такая практика может прийтись по душе, высказывались не раз.

— Я понимаю, что это было связано с повышением НДС, потому в следующем году в теории должны вернуться к однократному повышению. Но ресурсникам может понравиться чаще тариф повышать, — опасался Илья Сотонин, управляющий «Лиги ЖКХ».

Тем не менее до сегодняшнего дня с такой инициативой никто не выступил. В ассоциации сказали, что не планируют обращаться к Госдуме с просьбой снова повышать тарифы в два этапа, хотя ресурсникам действительно всё понравилось. А это значит, что индексировать цены на «коммуналку» в России будут только летом.

— Никаких претензий от ресурсоснабжающих структур мы не получали. Не было такого, что по какой-то причине они получили дополнительные убытки, связанные с повышением НДС, — рассказал член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов.

Не надо злить простых людей

Идею перейти на двухэтапное повышение тарифов, по словам депутата Осипова, сегодня никто не поддерживает: в последнее время инфляция находится на уровне четырех процентов, так что разделять рост на два раза по два процента просто нет смысла — людей это только запутает. По данным Центробанка, на август годовая инфляция составляет пока 4,3 процента, так что теория Осипова звучит убедительно. По словам депутата, в следующем году коммунальные тарифы в среднем должны вырасти чуть больше чем на три процента, но окончательное решение будет принято к концу 2019 года.

Уменьшить суммы в платежках пока не получается — соответствующий законопроект не прошел очередную проверку

Уменьшить суммы в платежках пока не получается — соответствующий законопроект не прошел очередную проверку

Но и одиночному повышению тарифов мало кто будет рад — вообще только продавцам нравится, когда цены растут, а покупателям — вовсе нет. Тем более что плата за коммуналку и так не маленькая. За тех, кто пользуется услугами ЖКХ, пытается вступиться Федеральная антимонопольная служба — ее эксперты во главе с руководителем организации убеждены, что тарифы по стране многократно завышены.

— Сама система установления тарифов стимулирует к их увеличению — монополисты соревнуются, доказывая «я дешевле не могу». Никто не заставляет монополистов экономить. Поэтому они с удовольствием повышают цены, — считает член экспертного совета ФАС по вопросам ЖКХ, сопредседатель Союза потребителей Анатолий Голов.

Антимонопольная служба подготовила законопроект, который бы сдерживал аппетиты для естественных монополий. Голов рассчитывает, что документ будет принят и вступит в силу еще до следующей индексации тарифов в июле 2020 года. В таком случае суммы в платежках могут измениться в меньшую сторону. Правда, поводов для оптимизма пока не много: правительство законопроект хоть и одобрило, но до Госдумы он всё еще не дошел, получив отрицательное заключение Государственно-правового управления президента. Об этом в конце августа рассказал руководитель ФАС России Игорь Артемьев. Члены профильного комитета Госдумы пока возможный закон никак не комментируют, ссылаясь на то, что еще не видели конечный документ.

Суммы в платежках зависят не только от ресурсников, но и от управляющих компаний, а они любят грешить лишними строчками в жировках. Именно платежкам за «коммуналку» мы посвятили два выпуска нашей рубрики «Спрашивали? Отвечаем!»: нашли ответы на ваши вопросы о том, кто и за что должен платить и куда жаловаться на коммунальную несправедливость.

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    КОММЕНТАРИИ (19)

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    4 окт 2019 в 09:18

    Стабильно поднимают, стабильность, чё. Стабилойд у руля

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    4 окт 2019 в 09:12

    Всё разворовали.

    4 окт 2019 в 09:30

    Перестаньте раскачивать лодку, царя укачивает!