Повышать понравилось: сколько раз вырастут цены на коммуналку в 2020 году

Многие ждали, что после 2019 года двойное повышение тарифов ЖКХ станет нормой Фото: Александра Савельева / 76.RU

Решение менять коммунальные тарифы не один раз в июле, как это происходит уже много лет, а дважды — в начале года и летом, было принято прошлой осенью из-за поставщиков ресурсов: они жаловались, что из-за повышения НДС с 1 января 2019 года убытки предприятий вырастут минимум на 45 миллиардов. Ресурсникам пошли навстречу, а вот простых людей напугали: мало кто верил, что двухэтапная индексация тарифов будет разовой акцией. Ведь очевидно, что повышать прибыль дважды в год приятнее, чем один раз, а к хорошему привыкаешь быстро.



Сколько раз пересмотрят тарифы ЖКХ в следующем году? Мы спросили у ресурсников, ФАС и «коммунальных» депутатов Госдумы. С чего всё началось Налог на добавленную стоимость с 1 января 2019 года подняли для всех: был 18 процентов, а стал 20. Повышение НДС должно было удержать инфляцию и дать бюджету дополнительные деньги, которые власти планировали пустить на исполнение социального блока майских указов — образование и медицину. И если многие компании могли заложить эти деньги в стоимость товаров и услуг, то коммунальщикам пришлось сложнее: плату за ЖКУ просто так они поднять не могут. По закону делать это можно раз в год — 1 июля. Тогда поставщики ресурсов объявили, что будут работать в убыток, если им не разрешат поднять тарифы дважды за год. И создали отдельный законопроект, который бы решил этот вопрос. Одними из инициаторов закона стали представители ассоциации «ЖКХ и городская среда», куда входят в том числе и ресурсники. Опасения, что им такая практика может прийтись по душе, высказывались не раз.

— Я понимаю, что это было связано с повышением НДС, потому в следующем году в теории должны вернуться к однократному повышению. Но ресурсникам может понравиться чаще тариф повышать, — опасался Илья Сотонин, управляющий «Лиги ЖКХ».

Тем не менее до сегодняшнего дня с такой инициативой никто не выступил. В ассоциации сказали, что не планируют обращаться к Госдуме с просьбой снова повышать тарифы в два этапа, хотя ресурсникам действительно всё понравилось. А это значит, что индексировать цены на «коммуналку» в России будут только летом.

— Никаких претензий от ресурсоснабжающих структур мы не получали. Не было такого, что по какой-то причине они получили дополнительные убытки, связанные с повышением НДС, — рассказал член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов.

Не надо злить простых людей Идею перейти на двухэтапное повышение тарифов, по словам депутата Осипова, сегодня никто не поддерживает: в последнее время инфляция находится на уровне четырех процентов, так что разделять рост на два раза по два процента просто нет смысла — людей это только запутает. По данным Центробанка, на август годовая инфляция составляет пока 4,3 процента, так что теория Осипова звучит убедительно. По словам депутата, в следующем году коммунальные тарифы в среднем должны вырасти чуть больше чем на три процента, но окончательное решение будет принято к концу 2019 года.

Уменьшить суммы в платежках пока не получается — соответствующий законопроект не прошел очередную проверку Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU

Но и одиночному повышению тарифов мало кто будет рад — вообще только продавцам нравится, когда цены растут, а покупателям — вовсе нет. Тем более что плата за коммуналку и так не маленькая. За тех, кто пользуется услугами ЖКХ, пытается вступиться Федеральная антимонопольная служба — ее эксперты во главе с руководителем организации убеждены, что тарифы по стране многократно завышены.

— Сама система установления тарифов стимулирует к их увеличению — монополисты соревнуются, доказывая «я дешевле не могу». Никто не заставляет монополистов экономить. Поэтому они с удовольствием повышают цены, — считает член экспертного совета ФАС по вопросам ЖКХ, сопредседатель Союза потребителей Анатолий Голов.

Антимонопольная служба подготовила законопроект, который бы сдерживал аппетиты для естественных монополий. Голов рассчитывает, что документ будет принят и вступит в силу еще до следующей индексации тарифов в июле 2020 года. В таком случае суммы в платежках могут измениться в меньшую сторону. Правда, поводов для оптимизма пока не много: правительство законопроект хоть и одобрило, но до Госдумы он всё еще не дошел, получив отрицательное заключение Государственно-правового управления президента. Об этом в конце августа рассказал руководитель ФАС России Игорь Артемьев. Члены профильного комитета Госдумы пока возможный закон никак не комментируют, ссылаясь на то, что еще не видели конечный документ.