Успела стать фотографом: сибирячка долго ждала трамвай и начала красиво снимать мох

Жительница Новосибирска простояла 45 минут на трамвайной остановке в Юго-Западном жилмассиве, чтобы дождаться трамвая
«Остановка "Автокомбинат", номер трамвая — 16. Ждала транспорт в сторону площади Маркса, хотела доехать до метро. Было очень много народу, спустя минут 20 я начала ходить туда-сюда, стала замечать всякие красивые листья, мох, увидела божью коровку на рельсах, помогла ей. С горем пополам трамвай появился через 45 минут. За это время в обратном направлении 2 или 3 проехали», — рассказала Надежда Разомасова.
Как отметила горожанка, трамваи от Маркса к ТЦ «Континент» приходят без задержек, но в обратную сторону зачастую приходится долго ждать транспорт.
Надежда признаётся, что смогла увидеть красивое даже на остановке, хотя газон рядом с ней трудно назвать благоустроенным.
Тоже долго ждёте автобус, троллейбус или трамвай на остановках? Делитесь в комментариях, на каких остановках невозможно дождаться транспорта и как коротаете время.
Долгое ожидание транспорта в Новосибирске часто вызывает конфликты. Летом водитель автобуса проехал остановку, на которой его ждал пассажир — мужчина вызвал такси, догнал автобус и заставил шофёра объяснить, почему он решил не останавливаться. Позже перевозчик заставил водителя компенсировать в двойном размере траты новосибирца на такси.