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Успела стать фотографом: сибирячка долго ждала трамвай и начала красиво снимать мох

Пассажиры ждали трамвай до площади Маркса 45 минут

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Пока ждёшь общественный транспорт в Новосибирске, можно стать фотографом

Пока ждёшь общественный транспорт в Новосибирске, можно стать фотографом

Жительница Новосибирска простояла 45 минут на трамвайной остановке в Юго-Западном жилмассиве, чтобы дождаться трамвая № 16. За это время Надежда Разомасова успела снять целую серию фото о растениях и божьей коровке рядом с остановкой общественного транспорта.

«Остановка "Автокомбинат", номер трамвая — 16. Ждала транспорт в сторону площади Маркса, хотела доехать до метро. Было очень много народу, спустя минут 20 я начала ходить туда-сюда, стала замечать всякие красивые листья, мох, увидела божью коровку на рельсах, помогла ей. С горем пополам трамвай появился через 45 минут. За это время в обратном направлении 2 или 3 проехали», — рассказала Надежда Разомасова. 

Прождать трамвай в сторону площади Маркса можно целых 45 минут

Прождать трамвай в сторону площади Маркса можно целых 45 минут

Как отметила горожанка, трамваи от Маркса к ТЦ «Континент» приходят без задержек, но в обратную сторону зачастую приходится долго ждать транспорт. 

Надежда признаётся, что смогла увидеть красивое даже на остановке, хотя газон рядом с ней трудно назвать благоустроенным.

Так выглядит остановка «Автокомбинат» на Юго-Западном Жилмассиве

Так выглядит остановка «Автокомбинат» на Юго-Западном Жилмассиве

Тоже долго ждёте автобус, троллейбус или трамвай на остановках? Делитесь в комментариях, на каких остановках невозможно дождаться транспорта и как коротаете время.

Долгое ожидание транспорта в Новосибирске часто вызывает конфликты. Летом водитель автобуса проехал остановку, на которой его ждал пассажир — мужчина вызвал такси, догнал автобус и заставил шофёра объяснить, почему он решил не останавливаться. Позже перевозчик заставил водителя компенсировать в двойном размере траты новосибирца на такси.

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    КОММЕНТАРИИ (17)

    Акроним
    2 окт 2019 в 15:17

    Очередное дно пробито

    Фото пользователя
    2 окт 2019 в 15:20

    Вот так у нас соблюдается расписание общественного транспорта. Некоторые пока своего трамвая ждут успевают жениться, ребёнка родить и в школу отправить.

    Фото пользователя
    2 окт 2019 в 15:18

    Ща бездарное комментьё начнет уныло ныть)) хотя у них и таких фотак нет)))%)