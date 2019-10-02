Успела стать фотографом: сибирячка долго ждала трамвай и начала красиво снимать мох

Жительница Новосибирска простояла 45 минут на трамвайной остановке в Юго-Западном жилмассиве, чтобы дождаться трамвая № 16 . За это время Надежда Разомасова успела снять целую серию фото о растениях и божьей коровке рядом с остановкой общественного транспорта.

«Остановка "Автокомбинат", номер трамвая — 16. Ждала транспорт в сторону площади Маркса, хотела доехать до метро. Было очень много народу, спустя минут 20 я начала ходить туда-сюда, стала замечать всякие красивые листья, мох, увидела божью коровку на рельсах, помогла ей. С горем пополам трамвай появился через 45 минут. За это время в обратном направлении 2 или 3 проехали», — рассказала Надежда Разомасова.