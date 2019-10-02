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Военкомат заберёт девятерых новосибирцев для умной службы в армии

Новобранцев отправят служить в научные роты Министерства обороны

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Первые отправки в войска начнутся уже 23 октября

Первые отправки в войска начнутся уже 23 октября

В Центральном военном округе рассказали о том, как будет проходить осенний призыв: девятерых новобранцев из Новосибирска отправят служить в научные роты.

«Сейчас юноши проходят военно-врачебную комиссию при военных комиссариатах. Для того чтобы попасть на военную службу по призыву в научную роту, необходимо обладать не только физическим здоровьем, нужно быть талантливым и способным молодым человеком, склонным к научной работе. Молодое пополнение отбиралось по итогам высоких показателей во время учебы в высших учебных заведениях», — сообщили в пресс-службе ЦВО.


Военные рассказали, что сейчас функционирует 16 научных рот. Каждая из них имеет свою специфику. Новосибирские призывники будут применять свой опыт в областях информационных систем и технологий, теплоэнергетики, электроники и наноэлектроники.

«С момента формирования научных рот для прохождения службы из Новосибирской области было отправлено около 90 человек. Студенты-сибиряки показывают большие способности в научной деятельности, многие из них остаются служить по контракту и после прохождения срочной службы», — добавили в военном округе.

В оборонном ведомстве уточнили, что в научные роты отправляют тех, кто не только соответствует общим требованиям к призывникам, но и получил диплом о высшем образовании или только учится в гражданских вузах в качестве студента или аспиранта. После военной службы эти призывники смогут продолжить работу в научно-исследовательских организациях или вузах Минобороны России.

Совсем недавно под Новосибирском заметили американский военный самолёт Boeing OC-135B Open Skies. Тогда в пресс-службе ЦВО сообщали, что не владеют информацией о цели визита американских военных. 

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    КОММЕНТАРИИ (18)

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    2 окт 2019 в 15:56

    Хорошая новость. Я надеюсь, что ребята, которые будут служить в научных ротах, потом продолжат образование в военных вузах и будут работать на благо нашей Родины. Желаю им интересной и успешной службы!

    Точняк
    2 окт 2019 в 16:08

    После армии пусть идут служить в наш ЧОП.

    951
    2 окт 2019 в 16:17

    Умная служба в армии - это новый анекдот?