Военкомат заберёт девятерых новосибирцев для умной службы в армии

«Сейчас юноши проходят военно-врачебную комиссию при военных комиссариатах. Для того чтобы попасть на военную службу по призыву в научную роту, необходимо обладать не только физическим здоровьем, нужно быть талантливым и способным молодым человеком, склонным к научной работе. Молодое пополнение отбиралось по итогам высоких показателей во время учебы в высших учебных заведениях», — сообщили в пресс-службе ЦВО.

В Центральном военном округе рассказали о том, как будет проходить осенний призыв: девятерых новобранцев из Новосибирска отправят служить в научные роты.



Военные рассказали, что сейчас функционирует 16 научных рот. Каждая из них имеет свою специфику. Новосибирские призывники будут применять свой опыт в областях информационных систем и технологий, теплоэнергетики, электроники и наноэлектроники.



«С момента формирования научных рот для прохождения службы из Новосибирской области было отправлено около 90 человек. Студенты-сибиряки показывают большие способности в научной деятельности, многие из них остаются служить по контракту и после прохождения срочной службы», — добавили в военном округе.

В оборонном ведомстве уточнили, что в научные роты отправляют тех, кто не только соответствует общим требованиям к призывникам, но и получил диплом о высшем образовании или только учится в гражданских вузах в качестве студента или аспиранта. После военной службы эти призывники смогут продолжить работу в научно-исследовательских организациях или вузах Минобороны России.



Совсем недавно под Новосибирском заметили американский военный самолёт Boeing OC-135B Open Skies. Тогда в пресс-службе ЦВО сообщали, что не владеют информацией о цели визита американских военных.