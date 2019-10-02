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Криминал
Исчезновение Натальи Устиновой

Нажива, месть и холодный расчёт: три версии убийства Натальи Устиновой

Преступниками могли быть как продавцы машины, так и партнёры по бизнесу

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Следователи пока не знают, как и когда именно была убита Наталья Устинова — сейчас проводится экспертиза

Следователи пока не знают, как и когда именно была убита Наталья Устинова — сейчас проводится экспертиза

В Новосибирске найдена убитой пропавшая месяц назад 36-летняя Наталья Устинова — сибирячка исчезла утром 6 сентября и до вчерашнего вечера о её судьбе ничего не было известно. 

Тело женщины нашли на пустыре в Кировском районе города. Следователи отправили его на экспертизу и пока не могут сказать, как именно погибла сибирячка. Но расследование продолжается. Источники рассказали корреспонденту НГС о трёх версиях того, что могло произойти 6 сентября, в день исчезновения Устиновой.

В день пропажи Наталья Устинова вызвала такси, чтобы поехать на встречу — купить новую машину. По информации источника, она взяла с собой около 200 тысяч рублей, а автомобиль выбрала подержанный, седан тёмного цвета. Свою серебристую «Мазду» женщина оставила на парковке ТЦ «Голден парк» после того, как отвезла младшего ребёнка в детский сад.

Таксист рассказывал корреспонденту НГС, что Устинова была взволнована и сама рассказала ему, что едет выбирать автомобиль.

«Вижу по ней, что не должна разбираться — 35 лет на вид. Симпатично одета была довольно-таки, в хорошем стиле, ухоженная», — объяснял таксист Сергей.

Наталья ответила ему, что на месте встречи её должен ждать друг: «У него там СТО рядом, и мы там на СТО эту машину загоним и смотреть будем».

«Такая беседа была. Необычная, кстати. <…> Я обратил внимание <…>, что, когда касалось машины, она как-то говорила с недоверием к самой себе. Она понимала где-то в глубине души, что она едет [не туда, куда стоит ехать]. Не хотелось бы ей ехать туда — но что-то её туда тащило непонятное, какая-то сила её вела», — добавил водитель. 

Таксист высадил Наталью на улице Виктора Уса. Последнее, что он видел, — женщина нервно набирала номер в телефоне. Больше живой её никто не видел. 

Одна из версий того, что произошло после звонка, говорит о том, что Устинову убили из-за денег.

«Женщина взяла их с собой на сделку. И поехала одна. Её муж был в это время в командировке. Машину она нашла по объявлению в интернете», — рассказал корреспонденту источник, знакомый с ситуацией.

Остальные две версии связаны с работой женщины. Один из источников рассказал корреспонденту НГС, что раньше сибирячка занималась работой в сфере строительства и могла разозлить старого партнёра. 

Другой источник, знакомый с ходом поисков, утверждает, что убийцы были знакомы с Устиновой на её последней работе. Сибирячка занималась продажей биткоинов. 

«Её давно хотели украсть. Это [сделали] те, которые вместе с ней зарабатывали в интернете», — рассказал источник.

Сейчас следователи продолжают расследование уголовного дела по статье «Убийство» и ждут результатов экспертизы тела.

По информации источника, скорее всего, убийц будут продолжать искать без привлечения общественности и ориентировок. Родные Устиновой отказались общаться с прессой «в целях безопасности».

В середине сентября двух жителей Бердска отдали под суд за убийство 34-летней Ирины Синельниковой, которая пропала в январе 2019 года после того, как поехала продавать Peugeot 407.

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    КОММЕНТАРИИ (47)

    Фото пользователя
    2 окт 2019 в 12:53

    Нам новосибирцам это не интересно.

    Фото пользователя
    2 окт 2019 в 13:01

    Дети без мамы остались. Такая трагедия и горе.. отпечаток останется на всю жизнь. Берегите себя ради своих любимых и любящих людей, ради детей и родителей. Один неверный шаг и всё, аминь.

    Гостья
    2 окт 2019 в 13:04

    Оставили бы уже в покое...сколько можно мусолить. родным смотреть на фото на нгс не очень то приятно думаю.