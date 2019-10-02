Нажива, месть и холодный расчёт: три версии убийства Натальи Устиновой

Следователи пока не знают, как и когда именно была убита Наталья Устинова — сейчас проводится экспертиза Фото: коллаж Юлии Шипициной

В Новосибирске найдена убитой пропавшая месяц назад 36-летняя Наталья Устинова — сибирячка исчезла утром 6 сентября и до вчерашнего вечера о её судьбе ничего не было известно. Тело женщины нашли на пустыре в Кировском районе города. Следователи отправили его на экспертизу и пока не могут сказать, как именно погибла сибирячка. Но расследование продолжается. Источники рассказали корреспонденту НГС о трёх версиях того, что могло произойти 6 сентября, в день исчезновения Устиновой.

В день пропажи Наталья Устинова вызвала такси, чтобы поехать на встречу — купить новую машину. По информации источника, она взяла с собой около 200 тысяч рублей, а автомобиль выбрала подержанный, седан тёмного цвета. Свою серебристую «Мазду» женщина оставила на парковке ТЦ «Голден парк» после того, как отвезла младшего ребёнка в детский сад.

Таксист рассказывал корреспонденту НГС, что Устинова была взволнована и сама рассказала ему, что едет выбирать автомобиль. «Вижу по ней, что не должна разбираться — 35 лет на вид. Симпатично одета была довольно-таки, в хорошем стиле, ухоженная», — объяснял таксист Сергей.

Наталья ответила ему, что на месте встречи её должен ждать друг: «У него там СТО рядом, и мы там на СТО эту машину загоним и смотреть будем».

«Такая беседа была. Необычная, кстати. <…> Я обратил внимание <…>, что, когда касалось машины, она как-то говорила с недоверием к самой себе. Она понимала где-то в глубине души, что она едет [не туда, куда стоит ехать]. Не хотелось бы ей ехать туда — но что-то её туда тащило непонятное, какая-то сила её вела», — добавил водитель. Таксист высадил Наталью на улице Виктора Уса. Последнее, что он видел, — женщина нервно набирала номер в телефоне. Больше живой её никто не видел. Одна из версий того, что произошло после звонка, говорит о том, что Устинову убили из-за денег.