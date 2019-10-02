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Отопительный сезон 2019-2020

Ни тепла, ни кипятка: почти 30 домов на правом берегу остались без горячей воды из-за ремонта труб

Специалисты СГК уже устраняют неполадки в теплосети

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Вернуть горячую воду в дома новосибирцев обещают 3 октября

Вернуть горячую воду в дома новосибирцев обещают 3 октября

Коммунальщики отключили горячую воду почти в 30 домах в Заельцовском и Железнодорожном районах Новосибирска.

Информация об отключении горячей воды в домах появилась в соцсети Facebook утром 2 октября. Местные жители писали, что им до сих пор не дали отопление и отключили горячую воду.

«Cо 2 октября отсутствует горячее водоснабжение домов на улицах Кубовая, Владимировская в связи с ремонтом трубопровода диаметром 600 мм. Под отключение попали 28 домов. По плану, горячая вода появится у потребителей уже завтра, 3 октября», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».

А какая температура у вас дома? Если вам до сих пор не дали отопление и в квартире холодно, присылайте фото с градусниками и адресом вашего дома в редакцию НГС на электронную почту news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.

В этом году отопление в жилых домах Новосибирска дают с 30 сентября. Редакция НГС решила вспомнить, когда включали тепло в прошедшие годы. Рекордно рано это случилось в 2008 и 2015 годах — 15 сентября. Позднее всего — в 2012 и 2018 годах, тогда тепло дали 24 сентября. Остальные годы уложились в этот временной промежуток. Для наглядности мы составили график.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

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    2 окт 2019 в 12:27

    С момента перехода этого хозяйства к СГК впервые вижу в яме людей, что то делающих. Надеюсь это не манекены? Каждый день по Н.Данченко езжу примерно возле 110-114 домов уже с месяца полтора перекопан тротуар и огорожен сеткой, никаких движений. Кстати, тротуар был хороший, в прошлом году его вместе с дорогой ремонтировали по программе БКД. Теперь видимо СГК кинет в лужи (или снег) асфальтовую смесь и заровняют лопатой. Если , конечно, про эту яму не забудут и её снегом не засыпет.

    Моя увидела
    2 окт 2019 в 12:32

    Какого чОрта вы копали свои ямы всё лето? На линейной тоже всё опять перекопали. Вредители.

    ...
    2 окт 2019 в 12:05

    Не переживайте, в город идет потепление.Кто замерзает в квартире, может погреться на улице.