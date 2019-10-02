Ни тепла, ни кипятка: почти 30 домов на правом берегу остались без горячей воды из-за ремонта труб

Коммунальщики отключили горячую воду почти в 30 домах в Заельцовском и Железнодорожном районах Новосибирска.



Информация об отключении горячей воды в домах появилась в соцсети Facebook утром 2 октября. Местные жители писали, что им до сих пор не дали отопление и отключили горячую воду.



«Cо 2 октября отсутствует горячее водоснабжение домов на улицах Кубовая, Владимировская в связи с ремонтом трубопровода диаметром 600 мм. Под отключение попали 28 домов. По плану, горячая вода появится у потребителей уже завтра, 3 октября», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».



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