Охранника из ЧОПа отдали под суд за атаку на аккаунты геймеров

Оглашение приговора по этому делу суд запланировал на следующую неделю

По версии обвинения, ранее не судимый сотрудник ЧОПа, находясь на рабочем месте — в корпусе Новосибирского государственного аграрного университета, скачал на компьютер программы, которые подбирают логины и пароли от игровых аккаунтов на различных сайтах: Rockstar Games, Steam, Electronic Arts и других. Данные от взломанных аккаунтов охранник затем выставлял на продажу на электронной бирже FunPay, рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Октябрьского района Никита Краев.

Сегодня Октябрьский районный суд Новосибирска начал рассматривать уголовное дело охранника, который с помощью вредоносных программ воровал логины и пароли с игровых платформ.

Сколько именно игровых аккаунтов охраннику удалось взломать, точно неизвестно, но за проданные логины и пароли с июня 2018 года по январь 2019 года на его счёт трижды поступали деньги на общую сумму 1740 рублей. Позже новосибирец перевёл эти деньги с сайта на банковскую карту, уточнил гособвинитель.

По его данным, охранника задержали сотрудники ФСБ. Вычислить организатора компьютерной атаки удалось по IP-адресу.

В итоге новосибирец оказался на скамье подсудимых. В карточке уголовного дела на сайте Октябрьского районного суда указано, что его обвиняют по статье об использовании вредоносных компьютерных программ (ч. 2 ст. 273 УК РФ).



Как уточнил Никита Краев, свою вину 31-летний охранник полностью признал. Гособвинитель попросил приговорить его к условному сроку.



«2 года лишения свободы без штрафа условно <…> с испытательным сроком на два года», — уточнил свои требования помощник прокурора Октябрьского района.



На следующей неделе подсудимому предстоит произнести последнее слово и выслушать приговор.

